i Kaum war "Erbse" in Sicherheit, folgte der nächste Schock: Der Sittich hatte Chlamydien! Tierheim Dechanthof Krank und geschwächt Armer Sittich "Erbse" mit Chlamydien ausgesetzt Halsbandsittich "Erbse" wurde vor einer Apotheke in Deutsch-Wagram ausgesetzt. Doch damit begann für den kleinen Vogel erst das große Drama. Von Victoria Carina Frühwirth 09.11.2026, 18:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese "Erbse" hatte es wirklich nicht leicht! Im August wurde ein Halsbandsittich samt Käfig einfach vor der Marchfeld-Apotheke in Deutsch-Wagram (Gänserndorf) abgestellt. Von seinem Besitzer fehlte jede Spur. Für den gefiederten Pechvogel begann damit eine echte Odyssee.

Doch kaum war "Erbse" in Sicherheit, folgte der nächste Schock: Der Sittich war schwer krank! Wenige Tage nach seiner Rettung stellten sich Chlamydien als Ursache heraus. Für den kleinen Patienten bedeutete das eine langwierige Behandlung und strenge Sonder-Quarantäne.

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"Erbse" kämpfte sich zurück ins Leben

Aufgeben kam für die Tierschützer aber nicht infrage. Gemeinsam mit der ARGE Papageienschutz wurde der grüne Patient aufgepäppelt, behandelt und schließlich erfolgreich von seiner Erkrankung befreit. Mittlerweile sind alle Befunde negativ.

Und auch bei der Suche nach einem neuen Zuhause gibt es gute Nachrichten: Dank des Assisihofs in Stockerau hat der kleine Überlebenskünstler bereits einen guten Platz in Aussicht.

Jetzt geht's um die Marie

Ganz ausgestanden ist die Geschichte für das zuständige Tierheim allerdings noch nicht. Denn "Erbses" medizinische Versorgung hat ein ordentliches Loch in die Kassa gerissen. Mehr als 800 Euro kostete die Chlamydien-Behandlung, für die das Tierheim als zuständige Stelle für Fundtiere aufkommen muss.

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Deshalb hoffen die Tierschützer jetzt auf Spenden, um die hohen Tierarztkosten stemmen zu können.