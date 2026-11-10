i Die Ex-Freundin seines Vaters muss lebenslang hinter Gitter. APA-Images / dpa / Bernd Wüstneck Urteil ist da Lebenslange Haft nach brutalem Mord an Fabian (8) Im Mordfall des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist das Urteil gefallen. Die Ex-Freundin seines Vaters muss lebenslang hinter Gitter. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 12:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Mordfall des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist das Urteil gefallen: Das Landgericht Rostock hat die 30-jährige Gina H. am Dienstag zu lebenslanger Haft verurteilt.

Nach insgesamt 35 Verhandlungstagen sah es das Gericht als erwiesen an, dass die Angeklagte den Sohn ihres ehemaligen Lebensgefährten im Oktober 2025 getötet hatte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Staatsanwaltschaft hatte neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verlangt. Die Verteidigung forderte hingegen einen Freispruch. Gina H. hatte die Anschuldigungen während des gesamten Prozesses immer wieder zurückgewiesen.

Fabian mit Messer getötet

Der achtjährige Fabian verschwand am 10. Oktober 2025 aus Güstrow. Laut Anklage hatte Gina H. den Buben am Vormittag abgeholt und zu einem abgelegenen Tümpel bei Klein Upahl gebracht. Dort soll sie mindestens sechsmal mit einem Messer auf seinen Oberkörper eingestochen haben. Zwei Stiche trafen das Kind direkt ins Herz. Anschließend soll die Frau zur Leiche zurückgekehrt sein, diese mit Grillanzünder übergossen und angezündet haben.

Hinter der Tat soll ein Konflikt mit Fabians Vater gesteckt haben. Gina H. war rund vier Jahre mit ihm zusammen, ehe die Beziehung im August 2025 endete. Laut Staatsanwaltschaft wollte sie mit dem Mord einen Streit mit ihrem früheren Partner ausräumen. Der Bub hatte zuvor eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden mitbekommen.