i Mehrere Menschen kamen ums Leben. Reuters Tragödie auf Autobahn Elf Menschen sterben bei Massenkarambolage Bei einer Massenkarambolage mit Dutzenden Fahrzeugen in Bulgarien starben mindestens elf Menschen. 48 weitere wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 12:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Szenen auf einer bulgarischen Autobahn! Am Dienstag kam es dort zu einer Massenkarambolage, wie unter anderem die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Dabei sollen mindestens elf Menschen ihr Leben verloren haben, zahlreiche Personen seien verletzt worden.

Regierungschef Rumen Radew sagte vor Journalisten, dass die Zahl der Verletzten inzwischen bei 48 Menschen liegen würde. An dem Unfall sollen Dutzende Fahrzeuge beteiligt gewesen sein.

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Beide Fahrtrichtungen betroffen

Zu dem Unglück kam es nahe der Stadt Jambol im Südosten Bulgariens. Von dem Unfall waren beide Fahrtrichtungen der Autobahn zwischen der Hauptstadt Sofia und dem Schwarzmeerort Burgas betroffen.

Die Bilder des Tages i ?

Wie Fotos der Unfallstelle zeigen, wurden manche Fahrzeuge regelrecht zerquetscht. Die genaue Ursache des Crashs ist noch unklar. Laut dem Bericht gehören die Straßen Bulgariens zu den gefährlichsten in der EU.