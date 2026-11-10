Startseite Nachrichten Welt
Nach den Schüssen bei der Hamburger Elbphilharmonie wurden drei Leichen entdeckt. Unter den Toten soll auch der mutmaßliche Schütze sein.
Nach den Schüssen bei der Hamburger Elbphilharmonie wurden drei Leichen entdeckt. Unter den Toten soll auch der mutmaßliche Schütze sein.
Jonas Walzberg
Ermittler finden weitere Tote

Schüsse in Hamburg – Toter lag in Elbphilharmonie

Nach den Schüssen bei der Hamburger Elbphilharmonie wurden drei Leichen entdeckt. Unter den Toten soll auch der mutmaßliche Schütze sein.
Von Newsdesk Heute
10.11.2026, 13:39
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Nach einer Schießerei in der Hamburger HafenCity haben Ermittler drei Tote gefunden. Zwei Leichen wurden Hunderte Kilometer entfernt entdeckt, eine weitere Person lag tot in der Elbphilharmonie. Bei ihr soll es sich um den mutmaßlichen Täter handeln.

Am Dienstagmorgen waren nahe der Elbphilharmonie Schüsse gefallen. Ein Mann und eine Frau erlitten Verletzungen und wurden ins Spital eingeliefert. Vom Angreifer fehlte zunächst jede Spur.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Spur führt nach Baden-Württemberg

Im Zuge der Fahndung geriet laut "Bild" ein schwarzer Renault ins Visier der Ermittler. Das Fahrzeug wurde dem Verdächtigen zugeordnet und führte die Polizei zu einer Adresse in Eningen unter Achalm bei Reutlingen. Dort machten die Beamten einen grausigen Fund: In einer Wohnung lagen zwei Leichen.

Wer die beiden Menschen sind, ist bislang nicht bekannt. Auch ein möglicher Zusammenhang mit den Schüssen in Hamburg muss erst geklärt werden.

Leiche in Elbphilharmonie entdeckt

Unterdessen rückten in Hamburg zahlreiche Polizisten zur Elbphilharmonie aus. Das Gebäude wurde teilweise geräumt und abgesperrt, da der gesuchte Mann dort vermutet wurde.

Auch interessant

Mann feuert auf Polizisten und stirbt im Kugelhagel
13-Jähriger zu Auftragsmord nach Hamburg geschickt
Unbekannter klingelt an Haus, erschießt dann Bewohner

Am frühen Nachmittag drangen Spezialkräfte in das Konzerthaus ein. Laut "Bild" fanden sie dabei eine tote Person. Es soll sich um den mutmaßlichen Schützen handeln.

red, 10.11.2026, 13:39
Mehr zum Thema
Hamburg Leichenfund Schießerei Mord

Weiterlesen

Weitere Storys
Todesfall Fahndung
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote