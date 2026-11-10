i Nach den Schüssen bei der Hamburger Elbphilharmonie wurden drei Leichen entdeckt. Unter den Toten soll auch der mutmaßliche Schütze sein. Jonas Walzberg Ermittler finden weitere Tote Schüsse in Hamburg – Toter lag in Elbphilharmonie Nach den Schüssen bei der Hamburger Elbphilharmonie wurden drei Leichen entdeckt. Unter den Toten soll auch der mutmaßliche Schütze sein. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 13:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer Schießerei in der Hamburger HafenCity haben Ermittler drei Tote gefunden. Zwei Leichen wurden Hunderte Kilometer entfernt entdeckt, eine weitere Person lag tot in der Elbphilharmonie. Bei ihr soll es sich um den mutmaßlichen Täter handeln.

Am Dienstagmorgen waren nahe der Elbphilharmonie Schüsse gefallen. Ein Mann und eine Frau erlitten Verletzungen und wurden ins Spital eingeliefert. Vom Angreifer fehlte zunächst jede Spur.

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Spur führt nach Baden-Württemberg

Im Zuge der Fahndung geriet laut "Bild" ein schwarzer Renault ins Visier der Ermittler. Das Fahrzeug wurde dem Verdächtigen zugeordnet und führte die Polizei zu einer Adresse in Eningen unter Achalm bei Reutlingen. Dort machten die Beamten einen grausigen Fund: In einer Wohnung lagen zwei Leichen.

Wer die beiden Menschen sind, ist bislang nicht bekannt. Auch ein möglicher Zusammenhang mit den Schüssen in Hamburg muss erst geklärt werden.

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Leiche in Elbphilharmonie entdeckt

Unterdessen rückten in Hamburg zahlreiche Polizisten zur Elbphilharmonie aus. Das Gebäude wurde teilweise geräumt und abgesperrt, da der gesuchte Mann dort vermutet wurde.

Am frühen Nachmittag drangen Spezialkräfte in das Konzerthaus ein. Laut "Bild" fanden sie dabei eine tote Person. Es soll sich um den mutmaßlichen Schützen handeln.