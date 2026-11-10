i Katie Zacharia war nur fünf Tage lang Pressesprecherin im Weißen Haus. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Neuer Stabschef im Weißen Haus Gefeuerte Trump-Sprecherin wittert zweite Chance Nach nur fünf Tagen musste Katie Zacharia das Weiße Haus verlassen. Jetzt gibt es Gerüchte über ein Comeback bei Donald Trump. Von Nick Wolfinger 10.11.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gerade einmal fünf Tage hielt sich Katie Zacharia im Amt der Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump. Mitte Oktober war schon wieder Schluss. Doch offenbar will die ehemalige Sprecherin nicht aufgeben. Wie die "New York Post" berichtet, soll sie versuchen, ihren alten Job im Weißen Haus zurückzubekommen. Zacharia selbst bestreitet das allerdings entschieden.

Drei Personen aus Trumps Umfeld behaupten, die ehemalige Sprecherin bemühe sich darum, den US-Präsidenten und seinen neuen Stabschef Stephen Miller von einer zweiten Chance zu überzeugen.

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Auftritt im Fernsehen sollte Trump beeindrucken

Besonders kurios: Zacharia soll ihren Auftritt beim konservativen Sender Right Side Broadcasting Network (RSBN) am vergangenen Dienstag bewusst genutzt haben, um Trump auf sich aufmerksam zu machen.

Dort moderierte sie die Berichterstattung zur US-Wahlnacht. Laut einem Insider hoffte sie, dass der Präsident ihre Leistung sehen und sie erneut für den Posten in Betracht ziehen würde.

"Sie hat es laut ausgesprochen", behauptet die Quelle. "Es ist absurd. Wirklich peinlich."

Eine andere Person aus ihrem Umfeld erklärte hingegen, Zacharia habe mit dieser Aussage lediglich einen Scherz gemacht.

Bei Trump soll sie keine Chance mehr haben

Am Wochenende wurde Zacharia außerdem in Trumps Luxusresort Mar-a-Lago in Florida gesichtet. Dort soll sie auf der Terrasse versucht haben, die Aufmerksamkeit des Präsidenten auf sich zu ziehen.

Doch ihre Chancen auf eine Rückkehr dürften äußerst gering sein. Ein Insider behauptet, Trump halte seine ehemalige Sprecherin für einen Witz.

"Sie wird niemals zurückkommen", erklärte die Person. Trump soll Zacharias Auftritte intern sogar als völliges Desaster bezeichnet haben.

Auch andere Mitarbeiter des Weißen Hauses reagieren laut dem Bericht wenig begeistert auf die angeblichen Comeback-Pläne.

Nach 14 Minuten war die Pressekonferenz vorbei

Zacharias erster Versuch als Pressesprecherin war alles andere als erfolgreich. Am 13. Oktober absolvierte sie ihre einzige Pressekonferenz im Weißen Haus. Nach gerade einmal 14 Minuten war der Auftritt bereits vorbei.

Die Sprecherin wirkte nervös, stolperte über vorbereitete Aussagen und beantwortete nur wenige Fragen. Auch anschließende Fernsehinterviews bei Fox News sorgten für Kritik.

Am 16. Oktober verlor sie schließlich ihren Posten. Zusätzlich waren Fragen zu ihren juristischen Qualifikationen aufgekommen, nachdem bekannt geworden war, dass sie die Anwaltsprüfung in Kalifornien nicht bestanden hatte.

Zacharia dementiert angebliche Comeback-Pläne

Die ehemalige Trump-Sprecherin wehrt sich inzwischen öffentlich gegen die Gerüchte. Auf der Plattform X bezeichnete sie die Berichte über ihre angeblichen Bewerbungsversuche als frei erfunden.

Sie versuche keineswegs, ihren früheren Posten zurückzubekommen, stellte Zacharia klar. Stattdessen wolle sie sich weiterhin für die Meinungsfreiheit einsetzen und Trumps politische Ziele auf anderen Wegen unterstützen.

Die Bilder des Tages i ?

Wer künftig am Rednerpult im Weißen Haus stehen wird, ist weiterhin offen. Neben Zacharia wird auch die frühere Disney-Schauspielerin Caroline Sunshine als mögliche Kandidatin gehandelt. Eines scheint jedoch klar: Für eine Rückkehr müsste Zacharia erst einmal Trump selbst überzeugen.