i Erst am Dienstag hatte Katie Zacharia ihre erste Pressekonferenz abgehalten. Reuters Eine Pressekonferenz genügte Nach nur fünf Tagen – Trump wirft Sprecherin raus Nach nur fünf Tagen ist Katie Zacharia ihren Job als Trump-Sprecherin wieder los. Zuvor sorgte ihr erster Auftritt für Wirbel. Von Newsdesk Heute 16.10.2026, 19:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum im Amt ist Katie Zacharia ihren Job im Weißen Haus bereits wieder los. Die neue Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump wurde am Freitag nach weniger als einer Woche entlassen. Das berichteten drei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen.

Zacharia hatte am Dienstag ihre erste Pressekonferenz absolviert. Der Auftritt verlief offenbar nicht wie erhofft – es sollte zugleich ihre letzte Pressekonferenz in dieser Funktion bleiben.

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Fragen um ihre juristische Karriere

Anschließend geriet auch ihre berufliche Vergangenheit in den Mittelpunkt. Berichte warfen Fragen dazu auf, wie Zacharia ihre juristische Laufbahn dargestellt hatte.

Besonders ihre Qualifikation als Anwältin sorgte für Diskussionen. Trump hatte Zacharia als "eine Anwältin" bezeichnet. Allerdings hatte sie die Anwaltsprüfung nicht bestanden.

Ob die Kritik an ihrem Auftritt oder die Fragen zu ihrem beruflichen Hintergrund ausschlaggebend für das rasche Ende ihrer Tätigkeit waren, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Trump riet ihr zum Nachdenken

Der US-Präsident äußerte sich am Freitag gegenüber Reportern zu einem Gespräch mit Zacharia. Demnach hatte er ihr nahegelegt, die Tätigkeit noch einmal zu überdenken. "Ehrlich gesagt, an Ihrer Stelle würde ich es mir noch einmal überlegen", schilderte Trump seinen Rat.

Anschließend zitierte er sich mit den Worten: "Katie, brauchst du das? Ich glaube nicht, dass du das brauchst."