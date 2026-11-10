i In Italien sollen KFC-Lokale an Skipisten eröffnen. iStock Fast Food statt Kaiserschmarrn Auf diesen Skipisten gibt es bald KFC-Restaurants KFC eröffnet zwei Lokale mitten in den italienischen Skigebieten. Doch die Pläne sorgen bereits für heftige Kritik. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 13:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Chicken Wings, Burger und Chicken Buckets auf der Skipiste? In zwei italienischen Wintersportorten soll dies bald Realität werden. Der US-amerikanische Fast-Food-Gigant KFC möchte nämlich am 5. Dezember zwei Lokale in Kooperation mit dem italienischen Betreiber SUPER G eröffnen.

Als Standorte hat man sich zwei renommierte Skiorte in Norditalien ausgesucht. So soll in Madonna di Campiglio ein KFC auf 1.700 Metern in der Gegend von Piana di Nambino einziehen, berichtet die "Kleine Zeitung". Aber auch im Olympiaort Cortina wird ein KFC seine Tore öffnen. Dieser soll auf 2.123 im Gebiet Faloria-Cristallo eröffnen.

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Kritik an Eröffnungen

Demnach sollen die Lokale von KFC betrieben werden und bis zum Ende der Wintersaison geöffnet haben. Der Schritt ist Teil einer Expansionsstrategie des Fast-Food-Konzerns. So möchte man in Italien bis zum Jahresende an 185 Standorten vertreten sein.

Allerdings kommt die Eroberung der italienischen Berge von KFC nicht überall gut an. So sagte der Präsident des Trentiner Alpenvereins Christian Ferrari, dass man sich darüber ärgere, wenn "multinationale Fast-Food-Konzerne an den Skipisten Einzug halten". Dies würde dazu führen, dass die Entwicklung in Richtung eines oberflächlichen Tourismus ohne kulturellen Inhalt gehe.

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In Cortina stellte sich der ehemalige Bürgermeister und heutiger Gemeinderat, Gianpietro Ghedina, gegen das Projekt. Ihm zufolge sei der Faloria ein symbolträchtiger Ort. Er würde seit Generationen für Bergküche, Gastfreundschaft und die Tradition des Ampezzaner Tals stehen. Hier passe eine internationale Fast-Food-Marke nicht dazu.