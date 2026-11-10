i Einschusslöcher an einer Hausmauer erinnern an den blutigen Anschlag in Krakau. Die Ermittler haben nun neue Hinweise auf die Interessen des Täters gefunden. Reuters/Jakub Porzycki Suchverlauf ausgewertet Krakau-Täter war von Massenmörder Breivik fasziniert Die PC-Auswertung des Krakau-Attentäters liefert neue Hinweise: Der 24-Jährige recherchierte über berüchtigte Massenmörder und extreme Ideologien. Von Nick Wolfinger 10.11.2026, 14:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ermittlungen nach dem blutigen Anschlag in Krakau bringen neue Details über den Täter ans Licht. Der 24-jährige Michał O., der am Samstag sechs Menschen erschossen hatte, beschäftigte sich offenbar mit früheren Massenmördern. Das zeigen die ersten Ergebnisse der Auswertung seines Computers, die am Dienstag bekannt wurden.

Besonders brisant: O. besuchte Internetseiten über den norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik. Das bestätigte Polens Justizminister Waldemar Żurek im Sender Radio Kraków. Breivik hatte im Juli 2011 bei Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya insgesamt 77 Menschen ermordet.

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Auch US-Massenmörder im Visier

Doch Breivik war offenbar nicht der einzige Gewalttäter, für den sich O. interessierte. Laut Staatsanwalt Eryk Stasielak fanden die Ermittler auf seinem Computer auch Hinweise auf Recherchen über amerikanische Massenmörder.

Darunter dürfte Elliot Rodger gewesen sein. Der damals 22-Jährige tötete im Mai 2014 im kalifornischen Santa Barbara sechs Menschen und verletzte 14 weitere. Er hatte unter anderem aus einem fahrenden Auto auf Passanten geschossen und anschließend Suizid begangen.

Auffällig ist die Ähnlichkeit zur Vorgehensweise in Krakau, wo O. ebenfalls aus einem Fahrzeug auf Menschen feuerte. Ob er sich Rodger tatsächlich zum Vorbild nahm, ist allerdings nicht geklärt.

Minister sieht rechtsextreme Spuren

Polens Justizminister Waldemar Żurek sprach am Dienstag von starken Hinweisen auf einen rechtsextremen Hintergrund. Neben den Internetrecherchen über Breivik seien auch am Arbeitsplatz des Täters Symbole entdeckt worden, die auf eine entsprechende Gesinnung hindeuten könnten.

Im Zimmer des 24-Jährigen fanden Ermittler zudem eine gelbe Flagge mit einer Klapperschlange, die sogenannte Gadsden-Flagge. Das historische US-Symbol wird von unterschiedlichen politischen Strömungen verwendet und ist für sich genommen kein eindeutiger Hinweis auf Extremismus.

Staatsanwalt Stasielak äußerte sich zurückhaltender. Die Computerdaten würden zwar ein Interesse an extremistischen Ideologien zeigen. Ob diese dem rechten oder linken Spektrum zuzuordnen seien, lasse sich derzeit aber noch nicht abschließend beurteilen.

Schalldämpfer im Auto entdeckt

Auch bei der Untersuchung des Autos machten die Ermittler einen weiteren Fund: Darin lag ein Schalldämpfer. Ob dieser bei einer der Taten eingesetzt wurde, ist noch offen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte O. vor dem Anschlag in Krakau seine Eltern und seine 21-jährige Schwester in der gemeinsamen Wohnung in Ostrowiec Świętokrzyski erschossen. Alle drei Opfer wiesen jeweils zwei Schussverletzungen am Kopf auf.

Der 24-Jährige verfügte über insgesamt elf Schusswaffen, darunter zwei AR-15-Gewehre. Seine Waffenberechtigung hatte er erst im Jänner 2026 erhalten, die erste Waffe kaufte er im März.

Gefälschtes Tätervideo geht viral

Unterdessen sorgt auch ein angebliches Video des Attentäters für Aufsehen. In dem zehn Sekunden langen Clip sitzt ein junger Mann in einem Auto und kündigt lachend an, etwas Schlimmes tun zu wollen. Die Aufnahme verbreitete sich auf Facebook und X millionenfach und wurde als Video von Oksiński kurz vor dem Anschlag ausgegeben.

Doch die Aufnahme ist eine Fälschung. Recherchen polnischer Faktenprüfer ergaben, dass der Clip mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Er basiert vermutlich auf einem Foto aus einem inzwischen nicht mehr erreichbaren Facebook-Profil, das dem Attentäter zugeschrieben wurde. Eine authentische Videoaufnahme des Täters ist es nicht.

Vier Handys werden noch untersucht

Ein Abschiedsbrief oder ein Manifest wurde bisher nicht gefunden. Neben dem Computer versuchen die Ermittler nun auch, die Daten von vier Mobiltelefonen auszuwerten, die im Auto des Täters sichergestellt wurden.

Die Staatsanwaltschaft untersucht außerdem, ob O. von anderen Personen beeinflusst oder bei seinen Taten unterstützt wurde. Das genaue Motiv ist weiterhin ungeklärt.

Bei dem Anschlag am Samstag, dem 7. November, wurden in Krakau sechs Menschen getötet, darunter eine 51-jährige Niederösterreicherin aus dem Bezirk Gänserndorf. Laut Staatsanwaltschaft wurden 15 weitere Menschen verletzt. Oksiński starb am Montagmorgen nach einem Schusswechsel mit der Polizei im Krankenhaus.

Die Bilder des Tages i ?

Trotz seines Todes gehen die Ermittlungen weiter. Vor allem seine digitalen Spuren sollen nun klären, was den 24-Jährigen zu den Morden trieb.