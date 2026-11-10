i Die EU-Kommission fordert im neuesten Klimafortschrittsbericht mehr Anstrengungen von Österreich. iStock Mehr Maßnahmen gefordert Zu wenig Klimaschutz – EU nimmt Österreich ins Visier Österreich droht, seine Klimaziele bis 2030 zu verfehlen – dabei war man bis 2025 eigentlich auf Kurs. Die EU-Kommission schlägt jetzt Alarm. Von Nicolas Kubrak 10.11.2026, 16:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Musterschüler zum Problemkind? Laut dem neuesten EU-Fortschrittsbericht zum Klimaschutz 2026 läuft Österreich Gefahr, die EU-Klimaziele 2030 zu verfehlen. Brisant: Bis 2025 war man offenbar noch auf Kurs.

EU rügt Österreich

Für den Zeitraum von 2026 bis 2030 zeichnet sich allerdings eine Überschreitung der zulässigen Emissionsmenge ab. Gemeinsam mit acht anderen EU-Staaten – darunter Italien, Spanien oder Portugal – droht Österreich, in den kommenden Jahren mehr Treibhausgase auszustoßen als erlaubt. Daher fordert die EU-Kommission zusätzliche Anstrengungen beim Klimaschutz.

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Konkrete Maßnahmen gefordert

Brüssel will die betroffenen Länder nun dazu auffordern, konkrete Korrekturpläne vorzulegen. Darin sollen sie darlegen, wie sie ihre Emissionen in den kommenden Jahren stärker reduzieren wollen. Mögliche Maßnahmen sind etwa ein rascherer Ausbau erneuerbarer Energien, zusätzliche Förderungen für Elektroautos oder eine klimafreundlichere Landwirtschaft. Welche Schritte Österreich tatsächlich setzen wird, ist derzeit noch offen.

Das sind die EU-Musterschüler

EU-weit gingen die Treibhausgasemissionen im Jahr 2025 um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Damit lagen sie insgesamt 39 Prozent unter dem Niveau von 1990.

Besonders große Fortschritte verzeichnete Slowenien mit einem Rückgang von 13,7 Prozent. Dahinter folgen Schweden mit minus 11,3 Prozent und Bulgarien mit minus 7,4 Prozent. Auch Finnland, Dänemark und Frankreich werden im Bericht positiv hervorgehoben.

Emissionen müssen drastisch sinken

Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Bis 2050 soll Europa schließlich klimaneutral werden. Das bedeutet, dass ab dem Jahr nur so viel in die Natur ausgestoßen werden darf, wie auch ausgeglichen wird.

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Bis zum Klimaziel für 2030 ist es allerdings noch ein weiter Weg: Während die Emissionen derzeit 39 Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen, sollen es bis 2030 mindestens 55 Prozent sein.

Dennoch sieht sich die EU in ihrem Weg bestätigt. "Europa legt einen Gang zu, statt nachzulassen", sagt Wopke Hoekstra, EU-Kommissar für Klima, Netto-Null-Emissionen und sauberes Wachstum. "Der nächste Schritt ist eine schnellere Umsetzung und Investitionen in EU-Cleantech in ganz Europa. So können wir unsere Ziele erreichen und eine sauberere Wirtschaft, eine stärkere Industrie und mehr Wohlstand für die Europäer sichern.“