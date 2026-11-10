i Auf dem Organspendeausweis der Frau steht: "Nicht für Männer." IMAGO/epd "Lieber verrotten lassen" TikTokerin will ihre Organe nicht an Männer spenden Wirbel um den Organspendeausweis einer TikTokerin. Darauf steht geschrieben: "Nicht an Männer." Ein Video zu dem Thema ging viral. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 16:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Video der TikTokerin "Pricksen" sorgte für ordentlich Aufregung in Deutschland. Mittlerweile haben es über eine halbe Million Menschen aufgerufen, ehe es wieder offline ging. Vielen männlichen Zusehern dürfte der Inhalt wohl sauer aufgestoßen sein.

Der Grund ist, dass die junge Frau darin ihren Organspendeausweis in die Kamera hielt. Darauf stand "Nicht an Männer" geschrieben. "Lieber lasse ich meine Organe verrotten auf der Müllkippe, anstatt irgendein räudiger Mann die in seinen Körper gepflanzt bekommt", wird die TikTokerin von "focus.de" zitiert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Spender kann keine Personengruppen ausschließen

Damit jedoch nicht genug: "Wenn ich wenigstens schon nicht, wenn ich lebe, über meinen Körper entscheiden kann, weil ihr scheiß Gesetze macht, dann darf ich wenigstens entscheiden, wer bei meinem Ableben meine Organe bekommt. Und ihr seid's nicht, gell? Ihr seid's nicht. Ihr kriegt gar nichts." Diese Worte waren wohl an die männliche Zuschauerschaft der TikTokerin gerichtet.

Sie fühle sich auch durch den Umstand bestärkt, dass Frauen öfter Organe spenden würden als Männer. Diese wären in den meisten Fällen die Empfänger. Dies habe die junge Frau "letztens" erst gelesen. Ihr zufolge sollten Männer nur die Organe von Männern erhalten. Hier könnte allerdings der Fall sein, dass die Männer "die ganzen zerfressenen Lebern" von ihren Freunden, mit denen sie "gesoffen" und "geraucht" hätten, nicht haben wollen, so "Pricksen".

Seitens des deutschen Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit hieß es, dass der Spender nicht entscheiden könne, wer seine Organe nach dem Tod erhält. Man könne lediglich entscheiden, überhaupt zu spenden, welche Organe gespendet werden und ob eine Vertrauensperson entscheiden soll.

Die Bilder des Tages i ?

Vater und Partner als Ausnahmen

Die Deutsche legte dann mit einem weiteren Video nach. Dabei betonte sie, dass es Ausnahmen bei ihrer Spende-Regel gibt. Demnach würde die Frau ihrem Vater oder Partner ein Organ spenden.