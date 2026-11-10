i Immer mehr Details zum Tatverdächtigen kommen ans Licht. APA-Images / dpa / Marco Porzig Im Oktober verurteilt Lisa (13) getötet – Verdächtiger (22) ist vorbestraft Nachdem die Leiche der 13-jährigen Lisa gefunden wurde, kommen immer mehr Details zum Tatverdächtigen ans Licht. Er war bereits vorbestraft. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 16:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch immer steht Deutschland nach dem gewaltsamen Tod von Lisa (13) unter Schock. Die Schülerin aus Berlin verschwand auf ihrem Schulweg spurlos. Nach tagelanger Suche wurde ihre gefesselte Leiche am Sonntag in einem verlassenen Haus im Ortsteil Altglietzen von Bad Freienwalde (Brandenburg) entdeckt.

Neben ihr lag ein schwer verletzter Mann (22). Er gilt als Tatverdächtiger und befindet sich momentan im Spital. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich die 13-Jährige und der Mann zuvor kannten. Das Mädchen sei wohl ein Zufallsopfer.

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Zwei Menschen verletzt

Indes werden immer mehr Details über den 22-Jährigen bekannt. Gegenüber dem "rbb" teilte die Staatsanwaltschaft Passau mit, dass der junge Mann bereits vorbestraft war. Demnach wurde der Deutsche am 21. Oktober 2026 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung, Urkundenfälschung und Verstöße gegen das Waffengesetz zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Am 5. November wurde das Urteil rechtskräftig.

Der diesbezügliche Vorfall hatte sich im November 2025 zugetragen. Damals war der Mann auf der A3 in Bayern unterwegs – ohne Führerschein, aber mit gestohlenen Kennzeichen. Auf einer Bundesstraße stieß er dann mit mehreren Fahrzeugen zusammen und verletzte zwei Menschen. Dabei führte er ein Butterflymesser und einen Schlagring mit sich.

Des Weiteren hatte die bayerische Polizei das Handy des Verdächtigen durchsucht und kinderpornografische Inhalte gefunden. Im April 2026 folgte das diesbezügliche Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin.

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Kurzzeitig in Psychiatrie

Laut dem Bericht sei der 22-Jährige wegen des Verdachts auf eine psychische Erkrankung in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Mitte Jänner 2026 folgte die Entlassung. Der Verdacht bestätigte sich nicht und auch die Untersuchungshaft kam nicht infrage, da der Mann einen festen Wohnort in Berlin hatte.

Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen liefen allerdings schon länger. Am Montag hieß es von der Staatsanwaltschaft Berlin, dass seit Jänner 2025 wegen des Verdachts auf Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte ermittelt werde. So soll der 22-Jährige Zahlungen auf einer Darknet-Plattform für Kinderpornografie durchgeführt haben. Zudem seien bei einer Hausdurchsuchung im März 2025 Datenträger mit belastendem Material sichergestellt worden.