i Jensen Huang zieht persönliche Konsequenzen aus seiner Affäre. REUTERS Nach Spionage-Affäre Paukenschlag bei Nvidia! Konzernchef Huang tritt zurück Paukenschlag beim Chipriesen Nvidia! Konzernchef Jensen Huang tritt wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen Spionin mit sofortiger Wirkung zurück. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 15:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim US-Chipriesen Nvidia kommt es zu einem überraschenden Führungswechsel. Konzernchef Jensen Huang legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Hintergrund ist eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin.

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, übernimmt die bisherige Finanzchefin Colette Kress vorerst die Leitung des weltgrößten Chipkonzerns. Huang hatte Nvidia über viele Jahre geführt.

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Mutmaßliche Spionin im Mittelpunkt der Affäre

Bei der Frau soll es sich um eine hochrangige Managerin des Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed aus Singapur handeln. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Nvidia-Kunden in Südostasien. US-Sicherheitskreise vermuten, dass die Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben wurde und Informationen nach Peking weitergegeben haben könnte. China weist die Spionagevorwürfe entschieden zurück.

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Huang hatte die außereheliche Beziehung bereits eingeräumt und sich bei seiner Familie entschuldigt. "Ich war meiner Frau untreu. Meine Handlungen haben sie und unsere Kinder verletzt. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe", erklärte der 63-Jährige.

Der Nvidia-Verwaltungsrat leitete daraufhin eine Untersuchung ein. Hinweise darauf, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit der USA gefährdet wurden, gab es laut Unternehmen zunächst nicht.

Am Mittwoch berichtete die "New York Times" zudem, Huang habe auch eine Beziehung mit einer ihm unterstellten Führungskraft bei Nvidia gehabt.