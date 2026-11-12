i GoodMills Österreich ruft zwei Chargen der "Fini's Feinstes Bio-Weizenkeime" wegen möglicher Schimmelbildung zurück. Fini's Feinstes Fini's Feinstes Schimmel-Alarm! Dieses Produkt solltest du nicht essen Achtung, Lebensmittelrückruf in Österreich! Wegen möglicher Schimmelbildung ruft GoodMills zwei Chargen seiner Bio-Weizenkeime zurück. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 14:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kunden sollten derzeit einen genauen Blick auf ihre Lebensmittelvorräte werfen. Der österreichische Hersteller GoodMills ruft zwei Chargen seiner "Fini's Feinstes Bio-Weizenkeime" zurück. Grund dafür ist eine mögliche Verunreinigung mit Schimmel.

Wie das Unternehmen bekannt gab, kann bei den betroffenen Produkten eine mikrobielle Kontamination nicht ausgeschlossen werden. Vom Verzehr wird deshalb ausdrücklich abgeraten.

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Diese Produkte sind betroffen

Der Rückruf betrifft die Charge GM3051 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3. Dezember 2026 sowie die Charge GM3053 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31. Dezember 2026.

Wer eines dieser Produkte gekauft hat, kann es in der jeweiligen Handelsfiliale zurückgeben. Das Geld wird auch dann erstattet, wenn kein Kassenbon mehr vorhanden ist.

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Andere Produkte nicht betroffen

GoodMills Österreich hat den Rückruf vorsorglich veranlasst und entschuldigt sich bei den Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass die Warnung nicht bedeute, dass die mögliche Verunreinigung durch den Hersteller verursacht wurde.

Alle anderen Produkte der Marke "Fini's Feinstes" sind von der Maßnahme nicht betroffen.