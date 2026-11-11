i Aufregung um die Barmherzigen Brüder. Helmut Graf Wo sind die Überschüsse? Mio.-Skandal bei Barmherzigen Brüdern – so flog er auf Nach Vorwürfen überhöhter Medikamentenpreise kündigen die Barmherzigen Brüder Änderungen an. Die Verrechnung soll rückwirkend transparenter werden. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 16:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach den schweren Vorwürfen rund um die Medikamentenverrechnung ziehen die Barmherzigen Brüder in Österreich erste Konsequenzen. Der katholische Orden kündigt an, seine Abrechnungssysteme an mehreren Standorten zu überarbeiten. Gleichzeitig weist er den Vorwurf zurück, sich durch überhöhte Medikamentenpreise ungerechtfertigt bereichert zu haben.

Wie berichtet, sollen Apotheken des Ordens den eigenen Krankenhäusern Medikamente teilweise mit Aufschlägen von mehr als 1.000 Prozent verrechnet haben. Weil die Spitäler auch mit öffentlichen Geldern finanziert werden, steht der Verdacht im Raum, dass dadurch Steuergeld in Millionenhöhe betroffen sein könnte.

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Neue Regeln sollen rückwirkend gelten

Nun reagieren die Barmherzigen Brüder. An den vier Standorten Wien, Linz, Graz und Eisenstadt soll die Medikamentenverrechnung künftig nachvollziehbarer gestaltet werden. Die Änderungen sollen sogar rückwirkend ab 1. Jänner 2026 gelten.

Konkret will der Orden die einzelnen Kostenbestandteile der Arzneimittelversorgung deutlicher voneinander trennen. Auch soll künftig besser ersichtlich sein, wie Überschüsse entstehen und wofür sie am jeweiligen Standort verwendet werden.

"Dort, wo wir schon jetzt etwas verbessern können, tun wir das", erklärt Gesamtleiter Peter Ausweger. Ob die Umstellung auch finanzielle Auswirkungen haben wird, ist derzeit noch offen. Die Umsetzung soll in enger Abstimmung mit den zuständigen Landesstellen erfolgen.

Orden verteidigt hohe Medikamentenpreise

Die Barmherzigen Brüder betonen, dass die Verrechnungspreise weit mehr als den reinen Einkaufspreis eines Medikaments umfassen würden. Darin enthalten seien etwa die Aufbereitung von Arzneimitteln, die pharmazeutische Betreuung bei Visiten, Personalkosten, IT-Leistungen, Reinräume und Lagerung.

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Ein direkter Vergleich zwischen Einkaufspreis und Verrechnungspreis greife deshalb zu kurz. Auch einzelne besonders hohe Aufschläge würden laut Orden ein verzerrtes Bild vermitteln. Über sämtliche Medikamentenabrechnungen eines Jahres betrachtet falle die durchschnittliche Differenz deutlich geringer aus.

Zudem würden die Überschüsse seit Jahrzehnten am jeweiligen Standort verbleiben. In Graz hätten die Investitionen aus Eigenmitteln zwischen 2009 und 2025 die Überschüsse der Apotheke laut einer externen Prüfung deutlich überstiegen.

Prüfung in Graz noch nicht abgeschlossen

Während der Orden Änderungen ankündigt, laufen in der Steiermark weiterhin behördliche Prüfungen. Ein erster Bericht des Gesundheitsfonds liegt seit Mitte September vor. Die Barmherzigen Brüder haben nach eigenen Angaben bereits sämtliche angeforderten Unterlagen und Detailkalkulationen übermittelt.

Allerdings gibt es unterschiedliche rechtliche Einschätzungen: Während der erste Prüfbericht des Gesundheitsfonds die Verrechnung kritisch beurteilt, sehen die Barmherzigen Brüder und von ihnen angeführte unabhängige Experten die gesetzlichen Vorgaben als eingehalten an.

"Prüfungen sind wichtig und richtig. Gleichzeitig dürfen laufende Verfahren nicht mit abschließenden Feststellungen gleichgesetzt werden. Unser Interesse ist eine vollständige, sachliche und transparente Klärung", betont Ausweger.

Die angekündigten Änderungen sind damit ein erster Schritt, eine abschließende Klärung der Vorwürfe aber noch nicht. Ob es tatsächlich zu ungerechtfertigten Zahlungen gekommen ist und ob daraus Rückforderungen entstehen, müssen die zuständigen Stellen erst beurteilen.