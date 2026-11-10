i Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ): Österreich ist auf dem besten Weg zu einem E-Auto-Land. Sabine Hertel / iStock / Heute.at E-Auto-Boom in Österreich Rekord! Schon 35 Prozent der Neuwagen sind Stromer Elektroautos fahren in Österreich auf Rekordkurs. Im Oktober waren bereits rund ein Drittel der neu zugelassenen Pkw reine Stromer. Von Team Wirtschaft 10.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die E-Mobilität setzt ihren Wachstumskurs fort! Im Oktober 2026 wurden 8.434 rein elektrisch betriebene Pkw neu zugelassen, 63,3 Prozent mehr als im Oktober 2025. Mit einem Marktanteil von 34,9 Prozent war damit bereits mehr als jeder dritte Neuwagen ein Elektroauto.

Dazu kamen 3.420 Plug-in-Hybride, deren Akku ebenfalls an der Steckdose aufgeladen werden kann. Insgesamt wurden im Oktober 24.174 neue Pkw angemeldet.

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"Tage fossiler Energieträger sind gezählt"

Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) zeigt sich angesichts dieser Entwicklung begeistert. Österreich sei "auf dem besten Weg zum E-Auto-Land". Diesen Weg müsse man entschlossen weitergehen, so der Minister.

Mittlerweile entscheide sich, so Hanke, mehr als ein Drittel der Neuwagenkäufer für einen rein elektrischen Antrieb. Mit Plug-in-Hybriden sei es sogar knapp die Hälfte. Für den Minister ist das ein starkes Signal und ein klarer Beweis dafür, dass "die Tage der fossilen Energieträger im Verkehrsbereich gezählt sind".

Die Elektromobilität sei längst im Alltag angekommen und werde für immer mehr Menschen zu einer attraktiven Alternative. Mit der Initiative eMOVE Austria wolle sein Ministerium diese Entwicklung zusätzlich beschleunigen.

Elektroautos auch seit Jahresbeginn stark im Plus

Auch die Gesamtentwicklung seit Jahresbeginn unterstreicht den positiven Trend. Von Jänner bis Oktober wurden demnach österreichweit insgesamt 265.282 neue Pkw zugelassen. Davon waren bereits rund 27 Prozent rein elektrisch betrieben.

Gegenüber den ersten zehn Monaten des Vorjahres bedeutet das bei den batterieelektrischen Fahrzeugen einen Zuwachs von 39,5 Prozent.

Schon 49 Prozent aller neuen Autos mit Stecker

Besonders deutlich wird die Verschiebung am Automarkt beim Blick auf die Antriebsarten: Im Oktober waren inklusive Plug-in-Hybride knapp 50 Prozent aller neu zugelassenen Pkw elektrifiziert, haben also einen Stecker zum Aufladen. Nur noch jedes zweite Neufahrzeug verfügte damit über einen rein fossilen Antrieb.

Die Verteilung im Detail: 40,3 Prozent bzw. 9.754 Pkw: Benziner inkl. nicht extern aufladbarer Hybridmodelle

Benziner inkl. nicht extern aufladbarer Hybridmodelle 34,9 Prozent bzw. 8.434 Pkw: reine Elektroautos, sogenannte BEVs

reine Elektroautos, sogenannte BEVs 14,1 Prozent bzw. 3.420 Pkw: Plug-in-Hybride

Plug-in-Hybride 10,6 Prozent bzw. 2.566 Pkw: Dieselautos inkl. nicht extern aufladbarer Hybride

Für Hanke ist "diese Entwicklung auch wirtschaftlich und energiepolitisch von großer Bedeutung". Denn – jedes zusätzliche Elektroauto helfe dabei, den Verkehrssektor unabhängiger von importiertem Erdöl und internationalen Preisschwankungen zu machen.

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Mehr Ladestationen und weniger Vorbehalte

Um die positive Entwicklung weiter zu unterstützen, will das Mobilitätsministerium auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur, verständliche Informationen und verlässliche Rahmenbedingungen setzen.

Dabei werden mit der Initiative eMOVE Austria die entsprechenden Maßnahmen gebündelt. Im Mittelpunkt stehen zusätzliche öffentliche Ladestationen sowie ein schnellerer Ausbau des Ladenetzes entlang von Autobahnen und Schnellstraßen.

Hanke will eingeschlagenen Kurs fortsetzen

"Wir wollen niemanden überreden", stellt Hanke klar. Vielmehr gehe es darum, die Menschen zu informieren und die notwendigen Voraussetzungen für den Umstieg zu schaffen.

Gleichzeitig müsse Elektromobilität überall in Österreich praktikabel sein. Dazu gehörten ein gut ausgebautes Ladenetz und verlässliche Rahmenbedingungen.

Die Oktober-Zahlen würden zeigen, dass Österreich auf einem guten Weg sei. Diesen Kurs wolle man konsequent fortsetzen.