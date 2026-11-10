i Verhandlungsrunde: Die vierte Runde endete am 10. November 2026 ohne Einigung. ÖBB Eisenbahner-KV bleibt offen Keine Einigung, aber Fortschritt bei Bahn-Gesprächen Im Streit um den Bahn-KV gibt es noch keine Einigung. Bei der Arbeitszeitverkürzung wurde aber erstmals gemeinsam gerechnet. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 20:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die vierte Verhandlungsrunde zum Eisenbahn-Kollektivvertrag ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Gewerkschaft vida und Arbeitgeber wollen am 18. November weiterverhandeln. Bei der umstrittenen Arbeitszeitverkürzung gibt es nun aber erstmals eine gemeinsame Berechnungsgrundlage.

Im Mittelpunkt der Gespräche am Dienstag stand die von der Gewerkschaft geforderte Angleichung der Wochenarbeitszeit auf 38,5 Stunden in allen Eisenbahnunternehmen. Derzeit gilt diese Arbeitszeit bereits in einigen Betrieben, während andere – darunter private Regionalbahnen und Güterbahnen – noch eine 40-Stunden-Woche haben.

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Die Arbeitgeber pochen darauf, die gesamten Kosten einer Verkürzung zu berücksichtigen. Dazu zählen aus ihrer Sicht auch Zuschläge und mögliche Änderungen bei den Rahmenbedingungen. Die Angleichung dürfe kleinere und private Bahnunternehmen nicht übermäßig belasten.

Zweijahresabschluss wieder im Fokus

Erstmals haben beide Seiten in der vierten Runde eine gemeinsame Berechnung und monetäre Bewertung der Arbeitszeitverkürzung erarbeitet. Das sei eine wichtige Grundlage für die weiteren Gespräche, erklärten die Verhandlungsführer Thomas Scheiber für die Arbeitgeber und Gerhard Tauchner für die vida.

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Bei den übrigen Rahmenbedingungen und Details liegen die Positionen weiterhin auseinander. Als Grundlage für eine mögliche Einigung ist nun wieder ein Abschluss über zwei Jahre im Gespräch. Für die Arbeitgeber ist ein solcher Zweijahresabschluss Voraussetzung dafür, eine Arbeitszeitverkürzung umzusetzen.

Die Gewerkschaft hält an ihrem Ziel fest, die Arbeitsbedingungen in der Branche anzugleichen. Die rollierende Inflation beträgt 3,26 Prozent. Die vida hatte zuletzt einen vollen Teuerungsausgleich sowie Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen gefordert. Sollten die Rahmenbedingungen unverändert bleiben, steht eine alternative Lohnforderung von rund 3,9 Prozent im Raum.

Beide Seiten wollen am 18. November ein Gesamtpaket erreichen und die Verhandlungen abschließen. Betroffen sind rund 55.000 Beschäftigte in 98 österreichischen Eisenbahnunternehmen.