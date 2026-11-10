i Am 19. November startet bei Amazon die Black Friday Woche, erste Deals gibt’s schon ab 16.11. iStock Bis zu 50 Prozent Rabatt Amazon enthüllt jetzt seine Black-Friday-Pläne Amazon startet seine Black-Friday-Aktion am 19. November. Mehr als eine Million Produkte sollen günstiger werden, teilweise um bis zu 50 Prozent. Von Team Wirtschaft 10.11.2026, 16:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Black Friday fällt heuer auf den 27. November, doch bei Amazon geht es schon früher los. Der Onlinehändler startet seine große Rabattaktion bereits am 19. November um 0.01 Uhr. Bis einschließlich 30. November will der Online-Riese mehr als eine Million Angebote unter die Leute bringen – und zwar um bis zu 45 Prozent vergünstigt. Mit dabei sind Produkte bekannter Marken wie Samsung, De'Longhi, Bosch und Ravensburger.

Erste Rabatte bereits ab 16. November

Wer auf ein Gerät von Amazon spekuliert, kann schon früher zuschlagen. Ab 16. November gibt es vergünstigte Echo-Lautsprecher, Fire TV Sticks und Kindle-Reader sowie ausgewählte Produkte von Ring und Blink. Am 19. November folgen Fernseher und Tablets aus dem Amazon-Sortiment.

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Auch bei Kleidung, Schuhen, Reisegepäck, Schmuck und Sportartikeln werden die Preise reduziert. Hier verspricht Amazon bis zu 40 Prozent Rabatt. Wer erstmals bei Amazon Fashion & Sports einkauft, bekommt zusätzlich zehn Euro Nachlass ab einem Bestellwert von 25 Euro.

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Bis zu 50 Prozent auf Amazon-Marken

Besonders hohe Preisnachlässe gibt es bei den Amazon-Eigenmarken. Ausgewählte Winterbekleidung von Amazon Essentials wird um bis zu 50 Prozent günstiger.

Bei Alltagsprodukten der Marke by Amazon sind bis zu 40 Prozent möglich, bei Haushaltsartikeln von Amazon Basics bis zu 25 Prozent. Auf weitere Amazon-Eigenmarken gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt, unter anderem auf Produkte für Haustiere.

Bei Kosmetik und Körperpflege sind unter anderem Artikel von L'Oréal Paris, Wella Professionals, BABOR, Philips, Braun und Oral-B vergünstigt zu haben. Hinzu kommen Artikel des täglichen Bedarfs, darunter Getränke sowie Produkte aus den Bereichen Ernährung und Wellness.

Zusätzlich gibt es zehn Prozent extra auf ausgewählte gebrauchte oder retournierte Waren aus dem Amazon Retourenkauf. Der Nachlass wird beim Bezahlen abgezogen.