i Mit dem Singles Day geht die heißeste Rabattschlacht des Jahres richtig los. iStock Rabattschlacht am 11.11. Singles Day: Hier gibt es jetzt kräftige Rabatte Jetzt geht’s ans Eingemachte! Nach einem Softstart in den Black November beginnt mit dem Singles Day die heiße Phase der größten Schnäppchenjagd 2026. Von Team Wirtschaft 10.11.2026, 14:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwoch, dem 11. November, ist Singles Day! Der ursprünglich aus China stammende Einkaufstag hat sich längst auch in Österreich etabliert. Zahlreiche Händler beteiligen sich mit Sonderaktionen, manche haben ihre Preise bereits gesenkt.

Mit dem Singles Day startet zudem die heiße Phase der heißesten Rabattschlacht des Jahres. Die Höhepunkte: Black Friday (27. November), Cyber Monday (30. November).

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MediaMarkt gibt elf Prozent ab zwei Produkten

Bei MediaMarkt starten die Singles Days bereits am Dienstag in der App. Wer mindestens zwei teilnehmende Produkte kauft und Mitglied bei myMediaMarkt ist, erhält elf Prozent Preisnachlass. Ab Mittwoch gilt die Aktion auch im Onlineshop und in den Filialen. Sie läuft bis Samstag, 14. November.

Auch Cyberport beteiligt sich an der Aktion. Dort sind bereits seit 5. November ausgewählte Technikprodukte um bis zu 55 Prozent (auf den UVP) vergünstigt zu haben. Das Sortiment umfasst unter anderem Apple-Geräte, Smartphones, Notebooks, Monitore und Haushaltsgeräte. Die Sonderpreise gelten noch bis 18. November.

H&M, Levi's und s.Oliver senken die Preise

Bei H&M gibt es zum Singles Day in der App und online 22 Prozent auf reguläre Ware ab einem Einkaufswert von 40 Euro. Ausgenommen sind bestimmte Marken, Sonderkollektionen und bereits reduzierte Artikel. Die Aktion endet am Mittwoch.

Auch Levi's macht mit: Im Onlineshop gibt es bis zu 22 Prozent auf fast alles. s.Oliver ist ebenfalls mit 22 Prozent dabei, auch auf bereits reduzierte Ware. Dafür sind eine s.Oliver Card und der Gutscheincode SINGLE22 erforderlich.

Peek & Cloppenburg gewährt 20 Prozent auf nicht reduzierte Herbst- und Wintermode. Voraussetzung sind mindestens 129 Euro Einkaufswert und eine Insider-Kundenkarte.

Otto reduziert Mode und Möbel

Auch beim Versandhändler Otto können Kunden sparen. Bis einschließlich Mittwoch gibt es 20 Prozent auf ausgewählte Mode-, Sportmode- und Möbelartikel oder wahlweise –25 Prozent auf Uhren und Schmuck.

Marionnaud gibt 35 Prozent ab 59 Euro

Besonders hoch fallen die Nachlässe im Kosmetikbereich aus. Bei Marionnaud gibt es 35 Prozent Rabatt ab einem Einkaufswert von 59 Euro. Die Aktion läuft bis 15. November, sowohl online als auch in Filialen. Allerdings ist die Teilnahme am Vorteilsprogramm erforderlich.

Bei Douglas sind zahlreiche Parfums, Pflegeprodukte und Kosmetikartikel um 20 Prozent günstiger. Bestimmte Marken und reduzierte Ware sind ausgenommen.

Bei Müller sind Parfümerie, Naturkosmetik und koreanische Kosmetik um 20 Prozent reduziert. Im Onlineshop gilt ein Mindestbestellwert von 50 Euro.

Auch Schmuck und Haushaltsgeräte billiger

Beim Juwelier Christ gibt es bis zu 25 Prozent auf ausgewählte Schmuckstücke. Dafür wird der Code ME2026 benötigt.

Der Haushaltsgerätehersteller Krups gewährt 18 Prozent auf ausgewählte Küchengeräte, darunter Kaffeemaschinen. Voraussetzung sind mindestens 150 Euro Einkaufswert und der Gutscheincode SINGLE.

Auch bei Rowenta gibt es 18 Prozent auf ausgewählte Geräte ab einem Bestellwert von 150 Euro. Hier gilt ebenfalls der Code SINGLE.

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Hofer und XXXLutz mit November-Aktionen

Nicht ausdrücklich zum Singles Day, aber zeitgleich laufen weitere Rabattaktionen.

Hofer veranstaltet noch bis 27. November seinen "Black Month". Dabei gibt es laufend neue Angebote, etwa für Technik, Haushaltswaren und Einrichtungsprodukte.

Bei XXXLutz werden im Rahmen des "Black Shopping" ausgewählte Möbel und Einrichtungsartikel um bis zu 50 Prozent reduziert.