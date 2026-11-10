Frist läuft: So kannst du bei der Vignette jetzt sparen

Österreich stellt bei der Autobahn-Vignette vollständig auf digital um ("Heute" hat berichtet). Schon ab sofort können Autofahrer sich die neue Jahresvignette für 2027 sichern – und dabei ein wenig Geld sparen.

Wer sie spätestens bis 31. Dezember kauft, bezahlt für einen Pkw noch den bisherigen Preis von 106,80 Euro. Ab Neujahr steigt der Tarif um zwei Prozent auf 108,90 Euro. Das sind 2,10 Euro mehr. Wer bereits ein digitales Vignetten-Abo besitzt, soll ebenfalls noch vom bisherigen Tarif profitieren.

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Neue Vignette gilt ab Dezember

Die Jahresvignette 2027 gilt insgesamt 14 Monate – von 1. Dezember 2026 bis einschließlich 31. Jänner 2028. Benötigt wird sie für vignettenpflichtige Autobahnen und Schnellstraßen von Fahrzeugen mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von höchstens 3,5 Tonnen.

Wer noch eine Jahresvignette für 2026 besitzt, muss allerdings nicht sofort wechseln. Die alte, feuerrote Klebevignette bleibt bis einschließlich 31. Jänner 2027 gültig.

Achtung bei der 18-Tage-Frist

Beim Kauf im Internet lauert eine wichtige Frist: Bestellen Privatpersonen die digitale Jahres- oder Zwei-Monats-Vignette im ASFINAG-Mautshop beziehungsweise in der App, darf sie wegen des gesetzlichen Rücktrittsrechts frühestens am 18. Tag nach dem Kauf gültig werden.

Wer die Vignette direkt an einem ÖAMTC-Stützpunkt oder einer anderen autorisierten Verkaufsstelle kauft, kann sie hingegen sofort aktivieren lassen. "Das ist besonders praktisch, wenn die Vignette kurzfristig benötigt wird", erklärt ÖAMTC-Juristin Ursula Zelenka. Die Wartefrist gilt nicht für digitale Tages- und Zehn-Tages-Vignetten. Diese können auch beim Onlinekauf sofort verwendet werden.

Schluss mit Kleben und Kratzen

Die digitale Vignette ist nicht an die Windschutzscheibe, sondern an das Kennzeichen gebunden. Damit entfällt das Aufkleben und spätere Abkratzen. Auch nach einem Scheibentausch ist keine Ersatzvignette mehr nötig.

Bei Wechselkennzeichen genügt eine einzige digitale Vignette für bis zu drei Fahrzeuge. Ändert sich das Kennzeichen nach Beginn der Gültigkeit, muss die Vignette bei der ASFINAG umgeschrieben werden. Dafür fallen 18 Euro an.

So viel kostet die Vignette ab 2027

Ab 1. Jänner gelten laut aktueller Tarifübersicht folgende Preise:

Jahresvignette: 108,90 Euro für Pkw, 43,50 Euro für Motorräder

Zwei-Monats-Vignette: 32,60 Euro für Pkw, 13,00 Euro für Motorräder

Zehn-Tages-Vignette: 13,00 Euro für Pkw, 5,20 Euro für Motorräder

Tagesvignette: 9,80 Euro für Pkw, 3,90 Euro für Motorräder

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Wer ohnehin eine Jahresvignette benötigt, sollte daher nicht bis Jänner warten. Der Preisvorteil ist zwar überschaubar – mit einem Kauf bis Jahresende bleiben aber immerhin 2,10 Euro in der Geldbörse.