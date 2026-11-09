i An dem Voestalpine Standort Kindberg werden 150 Stellen abgebaut. APA-Images / APA / ERWIN SCHERIAU Standort Kindberg Schock bei Voestalpine – 150 Arbeiter verlieren Job US-Zölle setzen Voestalpine Tubulars massiv unter Druck. Am Standort Kindberg sollen deshalb 150 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 17:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlechte Nachrichten für die Beschäftigten der Voestalpine in der Obersteiermark: Am Standort Kindberg werden bis Ende März 2027 insgesamt 150 Arbeitsplätze abgebaut. Grund dafür sind die hohen US-Zölle, die den Absatz von Nahtlosrohren für die Öl- und Gasindustrie auf dem amerikanischen Markt massiv erschweren, berichtet "Krone".

Konkret treffen derzeit drei unterschiedliche US-Handelsschutzmaßnahmen die Exporte des Unternehmens. Neben einem Zoll von 50 Prozent zum Schutz der heimischen Stahlindustrie aus Gründen der nationalen Sicherheit fallen weitere Abgaben an: 47,21 Prozent zum Ausgleich vermeintlich zu niedriger Preise sowie 10,17 Prozent zum Ausgleich staatlicher Subventionen.

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Insgesamt könnte sich die Belastung damit auf bis zu 107,38 Prozent summieren. Die Voestalpine will die vorläufigen Feststellungen prüfen und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten dagegen vorgehen, hieß es in dem Bericht.

Exporte in die USA kaum noch wirtschaftlich

Unter diesen Bedingungen seien Lieferungen in die Vereinigten Staaten wirtschaftlich nur noch sehr eingeschränkt möglich. Auch wichtige Ausweichmärkte bereiten dem Unternehmen Sorgen.

Insbesondere die Lage im Mittleren Osten sei aufgrund der anhaltenden Kriegshandlungen weiterhin herausfordernd, teilte die Voestalpine am Montag mit. Die schwierige Marktsituation macht nun eine Anpassung der Produktion am Standort Kindberg notwendig.

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Sozialplan für Betroffene geplant

Für die betroffenen Mitarbeiter soll es einen Sozialplan geben. Dieser wird laut Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat erarbeitet und soll bis Ende November 2026 fertiggestellt werden.

Wie groß der Standort ist, zeigt ein Blick auf die aktuellen Zahlen: Mit Stichtag 30. September 2026 waren in Kindberg noch 950 Mitarbeiter beschäftigt. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte der Standort einen Umsatz von rund 460 Millionen Euro.