i Kreativbraumeister Markus Trinker präsentierte die Jahrgangsedition 2026, die heuer goldgelb im Glas glänzt. wildbild Edles Starkbier Dieser "Sonnenkönig" lag sechs Monate im Brandy-Fass Sechs Monate reifte der neue "Sonnenkönig" in ehemaligen Apricot-Brandy-Fässern. Von der Stiegl-Jahrgangsedition gibt es nur 4.800 Flaschen. Von Jochen Dobnik 09.11.2026, 14:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Bier für den schnellen Durst ist das wohl eher nicht. Das Stiegl-Gut Wildshut bringt mit dem "Bio Sonnenkönig Barrique XXVI" eine neue Jahrgangsedition auf den Markt.

Das Starkbier wurde sechs Monate lang in Eichenfässern gelagert, in denen zuvor Apricot Brandy reifte. Ein warmes Goldgelb mit orangefarbenen Reflexen leuchtet dieses Jahr im Glas.

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"Mit dem neuen Sonnenkönig wollten wir zeigen, wie viel Eleganz und Finesse auch in einem kräftigen Starkbier stecken können", sagt Kreativbraumeister Markus Trinker. Das ehemalige Brandy-Fass bringe eine deutliche Fruchtnote mit. Trotz der zwölf Volumenprozent wirke das Bier laut Trinker geschmeidig und ausgewogen.

Pressebild 2: Sechs Monate lang reifte der „Wildshut Bio Sonnenkönig Barrique XXVI“ in zuvor mit Apricot-Brandy belegten Fässern. Bildnachweis: wildbild/ Abdruck honorarfrei! wildbild

Im vergangenen Jahr kam der "Sonnenkönig" als beinahe schwarzes Imperial Stout aus dem Rumfass. Heuer präsentiert das Brauteam ein goldgelbes "Barrel Reserve Brut de Bière".

Aprikose statt Rum

Gebraut wird die neue Ausgabe ausschließlich aus Bio-Zutaten. Dazu zählt auch Malz aus Ur- und Braugetreide vom Stiegl-Gut Wildshut. Statt einer klassischen Flaschengärung setzte das Team diesmal auf die mehrmonatige Reifung im Apricot-Brandy-Fass.

Geschmacklich sollen Aprikose, Orange, Mandeln, Honig und leichte Holznoten zu erkennen sein. Die Kohlensäure fällt demnach fein aus, während sich der hohe Alkoholgehalt vor allem in einem langen, wärmenden Abgang bemerkbar macht.

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Nur 4.800 Flaschen abgefüllt

Die Ausgabe ist auf insgesamt 4.800 Flaschen begrenzt. Erstmals wird der "Sonnenkönig" nicht in der bisher verwendeten 0,75-Liter-Flasche, sondern im kleineren Format mit 0,375 Litern angeboten.

Erhältlich ist das Starkbier direkt am Stiegl-Gut Wildshut, über die eigenen Vertriebswege sowie bei ausgewählten Gastronomiebetrieben.