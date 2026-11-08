i Österreich stellt bei der Autobahn-Vignette vollständig auf digital um. APA-Images / dpa / Matthias Balk (Archiv, Symbolbild) Änderung ab 1. Dezember Neue Vignetten-Regel gilt für alle Autofahrer Österreich stellt bei der Autobahn-Vignette vollständig auf digital um. Ab 1. Dezember gibt es wichtige Änderungen bei Kauf, Preisen und Gültigkeit. Von André Wilding 08.11.2026, 18:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das mühsame Abkratzen der alten Autobahn-Vignette von der Windschutzscheibe wird bald endgültig der Vergangenheit angehören. Nach fast drei Jahrzehnten verabschiedet sich Österreich vom klassischen Pickerl. Ab 1. Dezember 2026 verkauft die Asfinag nur noch digitale Vignetten. Für Autofahrer und Motorradfahrer bringt das einige Neuerungen mit sich.

Diese Vignetten gibt es nur noch digital

Die Umstellung soll nicht nur die Jahresvignette betreffen. Auch die Varianten für einen Tag, zehn Tage und zwei Monate werden künftig ausschließlich elektronisch angeboten.

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Statt auf der Windschutzscheibe wird die Vignette beim Kauf direkt auf das jeweilige Kennzeichen registriert. Damit entfällt auch die Notwendigkeit, nach einem Austausch der Windschutzscheibe eine Ersatzvignette zu besorgen.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich für Lenker mit Wechselkennzeichen: Für mehrere Fahrzeuge, die dasselbe Kennzeichen verwenden, reicht eine digitale Vignette.

Jahresvignette wird ab Jänner teurer

Auch beim Preis gibt es eine Änderung. Wer die Jahresvignette für 2027 noch bis zum 31. Dezember 2026 erwirbt, soll dafür 106,80 Euro bezahlen.

Mit 1. Jänner 2027 steigt der Betrag laut den vorliegenden Angaben um zwei Prozent auf 108,90 Euro. Das sind 2,10 Euro mehr. Wer bereits ein digitales Vignetten-Abo besitzt, soll ebenfalls noch vom bisherigen Tarif profitieren.

Die neue Jahresvignette gilt vom 1. Dezember 2026 bis einschließlich 31. Jänner 2028.

Alte Vignette bleibt vorerst gültig

Wer noch ein Pickerl für das Jahr 2026 auf der Windschutzscheibe kleben hat, muss dieses nicht vorzeitig ersetzen. Die bisherige Jahresvignette behält ihre Gültigkeit bis Ende Jänner 2027.

Ab 1. Februar 2027 soll auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen dann ausschließlich die digitale Variante gelten.

Der Großteil der Autofahrer hat sich bereits an die elektronische Lösung gewöhnt: Laut Asfinag werden mehr als drei Viertel der Jahresvignetten mittlerweile digital gekauft.

Beim Online-Kauf gilt eine Wartefrist

Erhältlich ist die digitale Vignette über den Mautshop der Asfinag, die entsprechende App sowie bei Tankstellen und Autofahrerclubs.

Wer im Internet kauft, muss allerdings genau auf den Gültigkeitsbeginn achten. Bei digitalen Jahres- und Zwei-Monats-Vignetten, die online als Konsument erworben werden, beginnt die Gültigkeit wegen des gesetzlichen Rücktrittsrechts frühestens am 18. Tag nach dem Kauf.

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Für Tages- und Zehn-Tages-Vignetten besteht diese Wartezeit hingegen nicht. Die digitale Jahresvignette für 2027 ist bereits seit Anfang November erhältlich. Verwendet werden kann sie frühestens ab 1. Dezember 2026.

Damit soll das bekannte Autobahnpickerl nach knapp 30 Jahren endgültig ausgedient haben.