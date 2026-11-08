i Die Chefs der größten deutschen Börsenkonzerne kassieren so viel wie noch nie. Getty Images/iStockphoto So viel wie nie Neuer Rekord – so viel verdient ein Dax-CEO im Schnitt Die Chefs der größten deutschen Börsenkonzerne kassieren so viel wie noch nie. 2025 stiegen ihre Jahresgehälter auf durchschnittlich 6 Mio. Euro. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 12:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Gehälter der Spitzenmanager in Deutschland erreichen neue Rekordhöhen. Wie eine aktuelle Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY zeigt, verdienten die Vorstandsvorsitzenden der DAX-Konzerne im Jahr 2025 durchschnittlich 5,97 Millionen Euro. Das sind 324.000 Euro oder knapp sechs Prozent mehr als im Jahr davor.

Damit wurde sogar der bisherige Rekord aus dem Jahr 2021 übertroffen. Damals lag die durchschnittliche Vergütung bei 5,96 Millionen Euro.

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DAX-Chefs kassieren fast 500.000 Euro im Monat

Umgerechnet entspricht das durchschnittliche Jahresgehalt eines DAX-Chefs rund 497.500 Euro pro Monat oder mehr als 16.300 Euro pro Kalendertag. Dabei handelt es sich allerdings um die gesamte Vergütung, also inklusive erfolgsabhängiger Zahlungen.

Ein großer Teil der Managergehälter hängt nämlich vom Unternehmenserfolg ab. Bei den DAX-Vorständen einschließlich der Konzernchefs machte das Fixgehalt im vergangenen Jahr nur rund 31 Prozent der Gesamtvergütung aus. Der Rest entfiel auf kurz- und langfristige variable Zahlungen.

Gehaltsunterschied schrumpft

Während die Gehälter der DAX-Chefs neue Höhen erreichen, gibt es auch bei den übrigen Vorstandsmitgliedern Veränderungen. Frauen in den DAX-Vorständen verdienten 2025 durchschnittlich 3,04 Millionen Euro und damit gut vier Prozent mehr als im Vorjahr.

Ihre männlichen Kollegen kamen auf 3,33 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von 1,4 Prozent. Der Gehaltsunterschied verringerte sich dadurch von 455.000 auf 284.000 Euro.

Noch deutlicher fällt die Annäherung aus, wenn man alle Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX betrachtet. Dort verdienten weibliche Vorstandsmitglieder ohne Konzernchefs im Schnitt 2,20 Millionen Euro, Männer kamen auf 2,23 Millionen Euro.

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So viele Frauen in Vorständen wie noch nie

Auch die Zahl der Frauen in den Führungsetagen erreichte einen Höchststand. Insgesamt waren 2025 in den untersuchten Unternehmen 101 Frauen das gesamte Geschäftsjahr über im Vorstand tätig. Im Jahr davor waren es noch 88, im Jahr 2013 lediglich 33. Damit ist inzwischen gut jedes vierte untersuchte Vorstandsmitglied eine Frau.

Während die DAX-Chefs einen neuen Gehaltsrekord aufstellten, mussten sich die Vorstandsvorsitzenden kleinerer Börsenunternehmen mit weniger zufriedengeben. Im MDAX lag ihre durchschnittliche Vergütung bei 3,23 Millionen Euro, im SDAX bei 1,92 Millionen Euro.

Besonders bemerkenswert: Über alle drei Börsenindizes hinweg sank die durchschnittliche Vergütung der Vorstandsvorsitzenden sogar um gut drei Prozent auf 3,49 Millionen Euro. Der neue Gehaltsrekord gilt somit ausschließlich für die Chefs der größten deutschen Börsenkonzerne.