i Post verkauft jetzt auch Strom und Gas: Post-Chef Walter Oblin, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Verbund-CEO Michael Strugl Post AG Neues Angebot am Schalter Österreichs Post verkauft jetzt auch Strom und Gas Die Österreichische Post steigt ins Energiegeschäft ein. Ab sofort können Kunden in 330 Filialen Strom- und Gasverträge abschließen. Von Team Wirtschaft 09.11.2026, 13:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Briefe aufgeben, Pakete abholen und nebenbei den Stromanbieter wechseln: Bei der Österreichischen Post ist das ab sofort möglich. Gemeinsam mit dem Energiekonzern Verbund startet sie ab sofort ein neues Strom- und Gasangebot. Die Verträge können in rund 330 Postfilialen in ganz Österreich abgeschlossen werden.

Das neue Angebot trägt den Namen "Post Energie powered by Verbund". Die Post übernimmt dabei die Vermittlung und persönliche Beratung. Geliefert wird die Energie vom Verbund, der auch für die Rechnungen und die Kundenbetreuung zuständig ist.

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Post lockt mit 115 Gratis-Energietagen

Zum Start gibt es laut Post und Verbund zwei klar und verständlich gestaltete Tarife zur Auswahl. Alle Preise sind exklusive Netzkosten und sonstiger Abgaben.

Post Strom BONUS bietet Strom aus 100 Prozent österreichischer Wasserkraft. Der Standard-Arbeitspreis beträgt 15,10 Cent / kWh netto (18,12 Cent brutto), der monatliche Grundpreis 5,99 Euro netto (7,19 Euro brutto).

Neukunden erhalten im ersten Vertragsjahr einmalig 115 Gratis-Energietage, das entspricht einem Rabatt von 31,51 Prozent auf Arbeits- und Grundpreis. Dadurch koste die Kilowattstunde Strom im ersten Vertragsjahr 10,34 Cent netto (12,41 Cent brutto), der monatliche Grundpreis sinkt auf 4,10 Euro netto (4,92 Euro brutto).

Der zweite neue Tarif heißt Post Gas Sorglos. Hier beträgt der Arbeitspreis 8,80 Cent netto (10,56 Cent brutto) je Kilowattstunde. Dazu kommt ein monatlicher Grundpreis von 5,99 Euro netto (7,19 Euro brutto).

Bei beiden Angeboten gelten eine Mindestvertragslaufzeit und eine Preisgarantie von zwölf Monaten. Die Preisgarantie umfasst den jeweiligen Arbeits- und Grundpreis. Das Angebot soll laufend weiterentwickelt werden.

Jahresabrechnung mitbringen und wechseln

Der Wechsel zu den neuen Angeboten ist einfach: Kunden müssen lediglich mit ihrer letzten Strom- oder Gas-Jahresabrechnung in eine Postfiliale gehen. Dort berechnen Postmitarbeiter das persönliche Angebot. Passt es, kann der Vertrag direkt in der Filiale abgeschlossen werden. Alternativ lassen sich die Tarife auch online berechnen und abschließen.

Um alles andere kümmern sich Post und Verbund, die Energieversorgung läuft dabei ohne Unterbrechungen weiter.

Auch Staatssekretärin begrüßt neues Angebot

"Leistbare Energie braucht Wettbewerb und Angebot, die einfach bei den Menschen ankommen", sagt Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus. Mit der Kooperation von Post und Verbund werde es für Menschen leichter, sich persönlich beraten zu lassen und einen passenden Energietarif abzuschließen.

"Gerade bei Strom und Gas möchten viele Menschen ein Angebot zuerst persönlich besprechen, bevor sie sich dafür entscheiden", erklärt auch Post-Generaldirektor Walter Oblin. Genau dafür seien die Standorte da.

Mit dem neuen Angebot bringe man die Energiekompetenz einem breiteren Kundenkreis näher, begrüßt Verbund-CEO Michael Strugl die Kooperation. "Gemeinsam mit der Österreichischen Post machen wir Strom- und Gasprodukte einfach zugänglich", so Strugl.

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Ab Februar an 1.700 Poststandorten

Vorerst ist das Angebot auf die rund 330 eigenen Postfilialen beschränkt. Ab Februar 2027 sollen auch mehr als 1.350 Postpartner mitmachen. Damit wären Strom- und Gasverträge künftig an insgesamt rund 1.700 Standorten in Österreich erhältlich.

Für die Post ist der Einstieg ins Energiegeschäft ein weiterer Schritt über das klassische Brief- und Paketgeschäft hinaus. Mit der bank99 bietet sie bereits Bankdienstleistungen an, mit Yelllow ist sie auch im Mobilfunk vertreten.