i Hofer Telekom (HoT) peppt seine Tarife mit mehr Guthaben auf. Hofer / Heute.at Mehr Leistung ohne Aufpreis Hofer überrascht jetzt mit neuen Handytarifen Hofer Telekom wertet seine Handytarife auf. Kunden bekommen ab sofort mehr Guthaben, ohne dafür mehr bezahlen zu müssen. Von Team Wirtschaft 09.11.2026, 12:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für Handy-Kunden von Hofer: Der Mobilfunkanbieter HoT schraubt bei seinen Tarifen die Leistungen nach oben. Ab Montag, dem 9. November, gibt es mehr Freiminuten, teilweise auch für Gespräche ins EU-Ausland. Damit reagiere man, so HoT, auf eine zentrale Erkenntnis des aktuellen Österreich-Reports "Mobilfunkverhalten" von HoT-Betreiber Ventocom und den Meinungsforschern von Marketagent.

Die Umfrage hat nämlich gezeigt: Messenger-Dienste haben die SMS zwar weitgehend abgelöst, für Gespräche bleibt jedoch das Mobilfunknetz die erste Wahl. 78 Prozent telefonieren demnach vorwiegend klassisch, selbst bei den ganz Jungen bevorzugt die Mehrheit einen regulären Anruf.

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Hofer vervielfacht die Freiminuten

Was ab sofort gilt: Beim beliebten Tarif HoT fix wird die inkludierte Gesprächszeit von bisher 1.000 auf 2.000 Minuten verdoppelt. Dazu kommen 1.000 SMS und 70 GB Datenvolumen. Der Preis beträgt unverändert 9,90 Euro für 30 Tage.

Auch die 5G-Tarife werden aufgewertet und treten künftig unter einem neuen Namen auf. Aus HoT fix 5G wird nun HoT fix Plus. Der Tarif bietet künftig 4.000 Minuten (bisher 1.000 Minuten und SMS), 1.000 SMS und 400 Minuten für Gespräche von Österreich in die EU. Das Angebot kostet wie bisher 14,90 Euro für 30 Tage.

Hot fix Pro (zuvor Hot fix Mega 5G) enthält 10.000 Minuten (bisher 1.000 Minuten und SMS), 1.000 SMS und 1.000 Minuten von Österreich in die EU. Preis: unverändert 17,90 Euro.

Am Datenguthaben ändert sich hingegen dieses Mal nichts. Dieses beträgt wie gehabt 70 GB (HoT fix), 100 GB (HoT fix Plus) bzw. 150 GB (HoT fix Pro).

Die Umstellung erfolgt automatisch für alle Kunden.

Neues Zusatzpaket für Gespräche ins Ausland

Ganz neu ist ein Zusatzpaket für weitere Gesprächsminuten von Österreich in die EU. Dieses nennt sich "HoT Telefonie EU" und kostet 4,90 Euro für 30 Tage.

Damit richtet sich das Angebot vor allem an Menschen, die regelmäßig Familie, Freunde oder Geschäftspartner in anderen EU-Ländern anrufen.

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Rufnummernmitnahme wird einfacher

Eine weitere Neuerung betrifft den Wechsel von anderen Mobilfunkanbietern. Wer seine bisherige Telefonnummer behalten möchte, kann die Rufnummernmitnahme nun auch direkt bei der Aktivierung einer HoT-SIM-Karte in einer Hofer-Filiale beantragen.

HoT zählt nach eigenen Angaben mittlerweile 1,57 Millionen Kunden in Österreich. Der Anbieter setzt auf einfach gehaltene Tarife ohne Vertragsbindung.

HoT bzw. Hofer Telekom ist ein virtueller Mobilfunkanbieter der Ventocom GmbH in Kooperation mit Hofer.