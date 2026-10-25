i Diskonter Hofer baut sein Angebot an Selbstbedienungskassen deutlich aus. istock (Symbolbild) Große Neuerung Hofer überrascht jetzt alle Kunden in Österreich Hofer baut sein Kassensystem aus! Bis Ende 2027 sollen in mehr als 170 Filialen zusätzliche Selbstbedienungskassen entstehen. Von André Wilding 25.10.2026, 14:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer bei Hofer nur schnell ein paar Lebensmittel besorgen will, soll künftig öfter selbst zur Kassa greifen können. Der Diskonter plant einen umfangreichen Ausbau seiner Selbstbedienungskassen in Österreich. Besonders Kunden mit kleinen Einkäufen sollen dadurch Zeit sparen.

Bis Ende 2027 will das Unternehmen in mehr als 170 Filialen zusätzliche SB-Kassen installieren. Damit sollen Kunden beim Bezahlen mehr Auswahl bekommen.

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Hofer setzt auf neue Kassen

Das Prinzip ist einfach: Statt die Waren von einem Mitarbeiter scannen zu lassen, übernehmen Kunden diesen Schritt selbst. Anschließend bezahlen sie direkt an der Selbstbedienungskassa.

Auch Produkte ohne Strichcode lassen sich auf diese Weise erfassen. Wer beispielsweise loses Obst, Gemüse oder Gebäck aus der Hofer Backbox kauft, kann die entsprechenden Artikel über den Bildschirm auswählen.

Falls es bei der Bedienung Probleme gibt, stehen weiterhin Hofer-Mitarbeiter zur Verfügung.

Klassische Kassen bleiben bestehen

Für Kunden, die ihre Einkäufe lieber an einer herkömmlichen Kassa bezahlen, ändert sich nichts Grundsätzliches.

Hofer hält an den bestehenden Kassen mit Personal fest. Die neuen Selbstbedienungsbereiche sollen das bisherige Angebot ergänzen und nicht ersetzen.

Hofer führt SB-Kassen ein i ?

Damit können Kunden künftig selbst entscheiden, welche Bezahlmöglichkeit sie nutzen möchten.

Fast jeder Zweite nutzt gerne SB-Kassen

Dass der Diskonter sein Angebot ausweitet, passt zu einer Entwicklung im österreichischen Handel.

Eine Studie des Handelsverbandes gemeinsam mit Thalia zeigt, dass 47 Prozent der Österreicher Selbstbedienungskassen gerne verwenden.

Besonders deutlich fällt die Zustimmung bei jüngeren Kunden aus. In der Generation Z bevorzugen 82 Prozent diese Form des Bezahlens. Bei den Millennials sind es 67 Prozent.

Als wichtigsten Vorteil nennen 36 Prozent der Befragten die Zeitersparnis. Auch die Möglichkeit, Waren im eigenen Tempo einzuscannen, und der kontaktlose Ablauf werden geschätzt.

Mehr Selbstbedienung im Lebensmittelhandel

Vor allem beim täglichen Lebensmitteleinkauf spielen SB-Kassen eine Rolle. Laut der Untersuchung greifen 31 Prozent der Konsumenten in diesem Bereich häufig darauf zurück. Hofer reagiert mit seinem Ausbau auf die steigende Nachfrage und will das Bezahlen in zahlreichen Märkten flexibler gestalten.

Die Bilder des Tages i ?

Fest steht bisher, dass mehr als 170 Hofer-Standorte bis Ende 2027 zusätzliche Selbstbedienungskassen erhalten sollen. Welche Filialen konkret umgerüstet werden und wann die neuen Kassen dort in Betrieb gehen, geht aus der Ankündigung allerdings nicht hervor.

Für Kunden bleibt jedenfalls die Wahl zwischen dem gewohnten Bezahlen beim Kassapersonal und dem selbstständigen Scannen ihrer Einkäufe bestehen.