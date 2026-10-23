i Lidl Österreich informiert über einen Produktrückruf. "Heute"-Montage / Lidl Österreich Gefährliche Bakterien Fisch-Rückruf bei Lidl – weitere Packungen betroffen Der Listerien-Rückruf bei Lidl wird ausgeweitet. Nach der ersten Warnung sind nun auch Forellenfilets mit einem weiteren Verbrauchsdatum betroffen. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 14:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst am Dienstag wurde vor belasteten Forellenfilets bei Lidl gewarnt. Jetzt wird der Rückruf ausgeweitet: Auch Packungen mit einem weiteren Verbrauchsdatum sind betroffen.

Der Grund ist der Nachweis des Bakteriums Listeria monocytogenes. Kunden werden dringend aufgefordert, die betroffenen Forellenfilets nicht zu essen.

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Diese Produkte sind betroffen

Für das Produkt "Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 125g" mit dem Verbrauchsdatum 20. Oktober 2026 wurde ein Rückruf bereits bekannt gegeben. Nun folgt die nächste Warnung: Der Lieferant Danforel A/S ruft auch Packungen derselben Sorte mit dem Verbrauchsdatum 03.11.2026 zurück.

Dieses Produkt ist betroffen. Lidl Österreich

Schwere Erkrankungen möglich

Listerien können schwere Magen-Darm-Erkrankungen sowie grippeähnliche Beschwerden auslösen. Besonders gefährlich kann eine Infektion für Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere sowie ältere und kranke Menschen werden. Bei diesen Personengruppen sind auch ernste Krankheitsverläufe möglich.

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Die betroffenen Forellenfilets wurden bei Lidl Österreich verkauft. Wer eine entsprechende Packung zu Hause hat, kann sie in jeder österreichischen Lidl-Filiale zurückgeben.

Der Rückruf betrifft die genannten Forellenfilets mit den Verbrauchsdaten 20.10.2026 und 03.11.2026. Andere Produkte des Lieferanten Danforel A/S sowie weitere Artikel der Marke Nautica sind laut Unternehmen nicht betroffen.

Kostenlose Hotline für Kunden

Bei Fragen können sich Kunden an den Lidl-Österreich-Kundenservice unter 0800/500 810 wenden. Die kostenlose Hotline ist von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 18 Uhr erreichbar.

Der Lieferant Danforel A/S entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Lidl weist darauf hin, dass der Rückruf nicht bedeutet, dass die Gefährdung vom Handelsunternehmen verursacht wurde.