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Lidl Österreich informiert über einen Produktrückruf.
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"Heute"-Montage / Lidl Österreich
Gefährliche Bakterien

Fisch-Rückruf bei Lidl – weitere Packungen betroffen

Der Listerien-Rückruf bei Lidl wird ausgeweitet. Nach der ersten Warnung sind nun auch Forellenfilets mit einem weiteren Verbrauchsdatum betroffen.
Von Newsdesk Heute
23.10.2026, 14:35
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Erst am Dienstag wurde vor belasteten Forellenfilets bei Lidl gewarnt. Jetzt wird der Rückruf ausgeweitet: Auch Packungen mit einem weiteren Verbrauchsdatum sind betroffen.

Rückruf bei Lidl! In diesen Produkten lauern Listerien

Der Grund ist der Nachweis des Bakteriums Listeria monocytogenes. Kunden werden dringend aufgefordert, die betroffenen Forellenfilets nicht zu essen.

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Diese Produkte sind betroffen

Für das Produkt "Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 125g" mit dem Verbrauchsdatum 20. Oktober 2026 wurde ein Rückruf bereits bekannt gegeben. Nun folgt die nächste Warnung: Der Lieferant Danforel A/S ruft auch Packungen derselben Sorte mit dem Verbrauchsdatum 03.11.2026 zurück.

Dieses Produkt ist betroffen.
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Lidl Österreich

Schwere Erkrankungen möglich

Listerien können schwere Magen-Darm-Erkrankungen sowie grippeähnliche Beschwerden auslösen. Besonders gefährlich kann eine Infektion für Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere sowie ältere und kranke Menschen werden. Bei diesen Personengruppen sind auch ernste Krankheitsverläufe möglich.

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Die betroffenen Forellenfilets wurden bei Lidl Österreich verkauft. Wer eine entsprechende Packung zu Hause hat, kann sie in jeder österreichischen Lidl-Filiale zurückgeben.

Der Rückruf betrifft die genannten Forellenfilets mit den Verbrauchsdaten 20.10.2026 und 03.11.2026. Andere Produkte des Lieferanten Danforel A/S sowie weitere Artikel der Marke Nautica sind laut Unternehmen nicht betroffen.

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Kostenlose Hotline für Kunden

Bei Fragen können sich Kunden an den Lidl-Österreich-Kundenservice unter 0800/500 810 wenden. Die kostenlose Hotline ist von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 18 Uhr erreichbar.

Der Lieferant Danforel A/S entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Lidl weist darauf hin, dass der Rückruf nicht bedeutet, dass die Gefährdung vom Handelsunternehmen verursacht wurde.

red, Akt. 23.10.2026, 15:20, 23.10.2026, 14:35
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