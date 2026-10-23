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Die Pferdefleischerei Gumprecht ist in Zahlungsschwierigkeiten.
Die Pferdefleischerei Gumprecht ist in Zahlungsschwierigkeiten.
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Gumprecht ist insolvent

Wiener Pferdeleberkäse-Tradition in Pleite-Krise

Gumprecht versorgt Wien seit Jahrzehnten mit Pferdeleberkäse. Jetzt ist über das Familienunternehmen ein Konkursverfahren eröffnet worden.
Von Newsdesk Heute
23.10.2026, 10:19
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Für viele Wiener gehört sein Pferdeleberkäse zur schnellen Jause: Jetzt steckt das Familienunternehmen Gumprecht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Über das Vermögen der Leopold Gumprecht GmbH & Co KG wurde bereits am 29. September am Landesgericht Steyr ein Konkursverfahren eröffnet. Den Antrag hatte ein Gläubiger gestellt, meldet der Alpenländische Kreditorenverband AKV.

Die Firma hat ihren Sitz und ihre Produktion in Enns in Oberösterreich, ist mit ihren Verkaufsstellen aber eng mit Wien verbunden. Ob der Betrieb fortgeführt wird und welche Auswirkungen die Insolvenz auf die einzelnen Filialen hat, geht aus den vorliegenden Mitteilungen nicht hervor.

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Pferdeleberkäse auf Wiens Märkten

Gumprecht produziert nach eigenen Angaben seit 1926 Pferdespezialitäten. Zum Sortiment gehören neben Pferdeleberkäse auch Fleisch, Wurst und Schinken. Das Unternehmen zählt zu den letzten Vertretern eines einst weit verbreiteten Handwerks.

Auf der Firmenwebsite werden sechs Wiener Verkaufsstellen angeführt: am Floridsdorfer Markt, bei der Friedensbrücke, am Viktor-Adler-Markt, am Mariahilfer Gürtel, am Meidlinger Markt und in der Wilhelminenstraße. Dazu kommen die Produktion in Enns und ein Logistikstandort mit Abholmarkt in Zwölfaxing.

Ursachen und Schuldenhöhe noch offen

Laut der vorliegenden Insolvenzinformation kann die Gesellschaft ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Die Ursachen sowie die aktuellen Vermögensverhältnisse müssen erst im Verfahren überprüft werden. Angaben zur Höhe der Schulden oder zur Zahl betroffener Beschäftigter liegen in den Unterlagen nicht vor.

Zunächst wird das vorhandene Vermögen erfasst und bewertet. Erst danach lässt sich einschätzen, welchen Anteil ihrer offenen Forderungen die Gläubiger zurückbekommen könnten. Eine bestätigte Schließung der Wiener Verkaufsstellen ist den Unterlagen nicht zu entnehmen.

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Forderungen bis 1. Dezember anmelden

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Mag. Christopher Schuster bestellt. Die gerichtliche Frist zur Anmeldung von Gläubigerforderungen endet am 1. Dezember 2026.

Für den 15. Dezember um 13.30 Uhr ist am Landesgericht Steyr die erste Gläubigerversammlung samt Prüfungs- und Berichtstagsatzung angesetzt. Das Verfahren läuft unter der Geschäftszahl 14 S 35/26h.

red, Akt. 23.10.2026, 10:20, 23.10.2026, 10:19
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