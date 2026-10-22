i Für die neue Artist Edition arbeitet Absolut Vodka mit dem US-Künstler KAWS zusammen. Pernod Ricard Austria/ Absolut Vodka Kooperation mit KAWS Diese Vodka-Flasche ist ein absolutes Kunstwerk Absolut bringt eine limitierte Artist Edition mit dem New Yorker Künstler KAWS in die Supermarktregale. Von Team Wirtschaft 22.10.2026, 16:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Absolut Vodka setzt seine Reihe künstlerisch gestalteter Flaschen fort.

Für die neue Artist Edition arbeitet die Marke mit dem US-Künstler KAWS zusammen. Die limitierte Ausgabe ist – nur für begrenzte Zeit – im ausgewählten Lebensmittelhandel erhältlich.

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Auf der Vorderseite der Flasche sind das bekannte "XX"-Motiv des Künstlers und seine Figur "CHUM" zu sehen. Die Rückseite zeigt ein Originalgemälde, das KAWS eigens für die Zusammenarbeit geschaffen hat.

Pernod Ricard Austria/ Absolut Vodka

Künstler aus Brooklyn

KAWS heißt mit bürgerlichem Namen Brian Donnelly und stammt aus Brooklyn. Seine Werke verbinden Elemente der bildenden Kunst mit Motiven aus der Popkultur. Bekannt wurde er unter anderem durch Figuren, Gemälde und größere Installationen im öffentlichen Raum.

Für Absolut ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit der Kunstszene. Nach Angaben des Unternehmens entstanden im Lauf der vergangenen Jahrzehnte Kooperationen mit mehr als 550 Künstlern. Die Sonderausgabe mit KAWS knüpft an diese Reihe an.