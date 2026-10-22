i Frucht trifft Hafer: efko erweitert die "ObstPause" um "Porridge Classic" und "Porridge Berries". efko Für Frühstück oder Jause Vom Hafer gestochen! Efko erweitert sein Sortiment Efko sticht neuerdings der Hafer: Die Porridge-Sorten "Classic" und "Berries" sollen Frühstück und Jause ergänzen. Von Team Wirtschaft 22.10.2026, 13:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das oberösterreichische Unternehmen Efko erweitert seine Produktlinie "ObstPause" um zwei Porridge-Varianten.

Die Sorten "Classic" und "Berries" verbinden Obst mit Hafer und werden in einem wiederverschließbaren 200-Gramm-Glas angeboten. Beide kommen laut Hersteller ohne Zuckerzusatz aus.

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Bei "Porridge Classic" werden Äpfel mit Zimt kombiniert. Die Sorte "Berries" enthält neben Äpfeln auch Erdbeeren, Heidelbeeren und Himbeeren.

Anders als die bisherigen "ObstPause"-Produkte handelt es sich damit nicht um reines Fruchtmus. Durch den Hafer erhalten die neuen Varianten eine festere Konsistenz.

Keine Zubereitung notwendig

Die beiden Sorten sind bereits verzehrfertig und können ohne Erwärmen oder weitere Zubereitung gegessen werden. Damit eignen sie sich etwa als Frühstück oder Jause für unterwegs. Das Glas lässt sich nach dem Öffnen wieder verschließen.

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"Porridge ist längst nicht mehr nur ein klassisches Frühstück. Mit Porridge Classic und Porridge Berries greifen wir diese Vielseitigkeit auf und verbinden den Porridge-Genuss mit der fruchtigen Note der ObstPause", erklärt Efko-Marketingchef Markus Luftensteiner.

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Erhältlich sind die beiden neuen Produkte bei Interspar und Eurospar. Zur ObstPause-Reihe gehören bereits die Fruchtmus-Sorten Apfel-Erdbeere, Apfel-Marille und Apfel-Mango.