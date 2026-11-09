i Bei den Christbäumen könnte es heuer eng werden. (Symbolbild) iStock Dürre-Schock vor Weihnachten Christbäume werden heuer knapp – Bauern schlagen Alarm Die extreme Trockenheit hat bis zu 90 Prozent der jungen Christbäume vernichtet. In einigen Jahren drohen Engpässe und höhere Preise. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 07:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Droht Österreich bald ein Christbaum-Mangel? Die extreme Hitze und Trockenheit im heurigen Sommer haben auf den heimischen Christbaumfeldern verheerende Schäden angerichtet. Tausende Jungbäume sind vertrocknet. Die Bauern schlagen Alarm: In den kommenden Jahren könnte das Angebot deutlich schrumpfen.

Besonders dramatisch ist die Lage in Niederösterreich. Dort sind laut Christbaumbauern bis zu 90 Prozent der frisch gesetzten Bäume abgestorben. Auch in Oberösterreich hat die Dürre zugeschlagen. Rund 40 bis 50 Prozent der Jungpflanzen haben den Sommer nicht überlebt.

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Christbäume könnten in wenigen Jahren knapp werden

Die Folgen bekommen die Kunden allerdings nicht sofort zu spüren. Denn bis aus einem kleinen Setzling ein stattlicher Christbaum wird, vergehen mehrere Jahre.

"Das Angebot wird dann sicher sinken", warnt Klaus Gschwendtner, Obmann der oberösterreichischen Christbaumbauern. Bereits in vier bis fünf Jahren könnten die ersten Auswirkungen sichtbar werden. Bei größeren Christbäumen dürfte sich der Mangel noch später bemerkbar machen.

Für die Bauern bedeutet das zusätzliche Kosten. Abgestorbene Bäume müssen ersetzt, ganze Flächen neu bepflanzt werden. Bleiben die Sommer weiterhin so trocken, könnte sich die Situation weiter verschärfen.

So teuer wird dein Christbaum heuer

Eine Entwarnung gibt es zumindest für Weihnachten 2026: Heuer stehen noch ausreichend Christbäume zur Verfügung. Die Ernte ist gesichert.

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Allerdings müssen Kunden etwas tiefer in die Tasche greifen. Für einen Laufmeter Nordmann-Tanne werden heuer zwischen 24 und 27 Euro fällig. In den kommenden Jahren könnten die Preise wegen der Ausfälle weiter steigen.

Der Christbaum für das heurige Fest ist also gesichert. Doch die Dürre von 2026 könnte dafür sorgen, dass die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum in einigen Jahren deutlich schwieriger wird.