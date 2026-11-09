i Die Vignette gibt es nur mehr digitl. IMAGO/STEINSIEK.CH Nach 30 Jahren Vignetten-Aus fix! Das ändert sich jetzt für Autofahrer Ab 2027 ist Schluss mit Kleben und Abkratzen: Österreich stellt vollständig auf die Digitale Vignette um. Für Autofahrer gibt es wichtige Fristen. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 16:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die klassische Klebevignette hat ausgedient! Österreich stellt sein Vignettensystem ab 2027 vollständig auf digital um. Ab 1. Februar 2027 gilt auf heimischen Autobahnen und Schnellstraßen ausschließlich die Digitale Vignette. Schon ab 1. Dezember 2026 werden keine neuen Klebevignetten mehr verkauft.

Für Autofahrer bringt die Umstellung einige Änderungen. Die Vignette wird künftig ausschließlich über das Kennzeichen verwaltet. Das lästige Aufkleben und spätere Abkratzen von der Windschutzscheibe fällt damit endgültig weg.

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Bereits jetzt entscheiden sich laut ASFINAG mehr als 83 Prozent der Käufer einer Jahresvignette für die digitale Variante.

Wer jetzt kauft, spart sich Geld

Die neue Digitale Vignette für 2027 ist ab Montag, dem 9. November 2026, erhältlich. Besonders wichtig ist dabei der Zeitpunkt des Kaufs: Wer seine Digitale Jahresvignette bis einschließlich 31. Dezember 2026 erwirbt, zahlt noch den bisherigen Preis.

Ab 1. Jänner 2027 wird die Vignette um zwei Prozent teurer. Die Jahresvignette für Pkw kostet dann 108,90 Euro.

Achtung bei Online-Käufen: Wer seine Digitale Jahresvignette als Privatkunde im ASFINAG-Mautshop kauft, muss die gesetzliche Wartefrist beachten. Damit die Vignette sicher ab 1. Dezember 2026 gültig ist, empfiehlt die ASFINAG den Kauf bis spätestens 13. November.

Digitale Vignette gibt es auch in Trafiken

Wer seine Vignette nicht im Internet kaufen möchte, kann weiterhin auf zahlreiche Verkaufsstellen zurückgreifen. Laut ASFINAG stehen österreichweit rund 4.500 Vertriebsstellen und 108 Automaten zur Verfügung.

Die Digitale Vignette gibt es außerdem bei Tankstellen, Trafiken, Mautstellen sowie bei ÖAMTC, ARBÖ und weiteren Vertriebspartnern. Auch die bisherigen vier Varianten bleiben erhalten: die 1-Tages-, 10-Tages-, 2-Monats- und Jahresvignette.

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Minister spricht von wichtiger Umstellung

Mobilitätsminister Peter Hanke begrüßt das Ende der Klebevignette. Die Digitalisierung bringe mehr Komfort, erhöhe die Sicherheit und stärke die Effizienz der Infrastruktur.

Auch die ASFINAG verspricht einen unkomplizierten Umstieg. "Die Vignette wird digital, der Zugang bleibt vielfältig", erklärt ASFINAG-Vorstand Herbert Kasser. Geschäftsführerin Jacqueline Erhart betont, dass auch künftig ein persönlicher Kauf möglich sein wird. Niemand soll durch die Digitalisierung benachteiligt werden.

ASFINAG warnt vor Betrugsversuchen

Beim Online-Kauf sollten Autofahrer besonders aufmerksam sein. Die ASFINAG warnt vor Phishing-Mails. Wer seine Vignette im Internet kauft, sollte daher ausschließlich den offiziellen ASFINAG-Mautshop nutzen und keine verdächtigen Zahlungslinks anklicken.

Fix ist: Ab Februar 2027 gehört die Klebevignette endgültig der Vergangenheit an. Wer sich die Preiserhöhung ersparen möchte, sollte seine neue Digitale Vignette noch vor dem Jahreswechsel kaufen.