i Studie zeigt: Mehrheit befürwortet das geplante Social-Media-Gesetz, nur wenige sind strikt dagegen. iStock Neue Studie zeigt Social Media: Mehrheit will strenge Regeln für Kinder 59 Prozent der Österreicher befürworten strenge Social-Media-Regeln für Kinder unter 14. Das zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Ventocom. Von Team Wirtschaft 09.11.2026, 15:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

TikTok, Instagram und Co. gehören längst zum Alltag. Doch wenn es um Kinder geht, wünschen sich die Österreicher klare Grenzen. 58,5 Prozent befürworten deshalb eine gesetzliche Social-Media-Beschränkung für unter 14-Jährige, bloß 8,6 Prozent sind komplett dagegen.

Das zeigt der "Österreich-Report Mobilfunkverhalten 2026", den der Mobilfunker Ventocom gemeinsam mit den Marktforschern von Marketagent veröffentlicht hat. Für die Studie wurden 1.040 Personen im Alter von 14 bis 75 Jahren befragt, die privat ein Mobiltelefon nutzen.

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Junge sind fast ständig auf Social Media

Wie unterschiedlich Jung und Alt mit digitalen Medien umgehen, zeigen die Nutzungszahlen. Insgesamt verwenden 73,7 Prozent der Befragten hauptsächlich ihr Smartphone für soziale Medien. Bei den jüngeren Befragten sind es 92,7 Prozent, bei den über 60-Jährigen immerhin noch 52,7 Prozent. Während unter den Jüngeren nur 3,4 Prozent überhaupt keine sozialen Medien nutzen, sind es bei den Älteren bereits 24,2 Prozent.

Noch deutlicher wird der Unterschied beim Anschauen von Videos, Filmen und Serien, also beim Videostreaming. 44,7 Prozent der Jüngeren streamen häufig am Smartphone, bei den über 60-Jährigen sind es nur 14,6 Prozent.

Über alle Altersgruppen hinweg bleibt allerdings der Fernseher mit 52,2 Prozent das meistgenutzte Gerät für Netflix, Amazon Prime und Co. Das Smartphone erreicht 29,1 Prozent, der Computer beziehungsweise Laptop 23,2 Prozent. Das Tablet kommt auf 14,2 Prozent.

Bemerkenswert: Während nur 2,2 Prozent der Jüngeren überhaupt keine Videos streamen, sind es bei den über 60-Jährigen 44,4 Prozent.

Smartphone verdrängt den Computer

Auch beim Internetsurfen hat das Handy die Nase vorn. 63,5 Prozent nutzen das Internet hauptsächlich über ihr Smartphone, 30,4 Prozent bevorzugen einen Computer oder Laptop.

Bei den Jüngeren liegt der Smartphone-Anteil sogar bei 84,2 Prozent. Unter den älteren Befragten sind es dagegen nur 36,8 Prozent.

Kaum noch SMS, telefoniert wird aber weiter klassisch

Beim Schreiben und Telefonieren gehen die Gewohnheiten allerdings auseinander. 85 Prozent verschicken Textnachrichten hauptsächlich über WhatsApp, nur 6,9 Prozent verwenden dafür noch klassische SMS.

Wenn es ums Telefonieren geht, sieht die Sache anders aus: 78,4 Prozent führen ihre Anrufe überwiegend über das Mobilfunknetz. WhatsApp-Telefonate bevorzugen lediglich 17,4 Prozent.

Fast viereinhalb Stunden täglich am Handy

Wie viel Zeit verbringen die Österreicher eigentlich vor dem Handybildschirm? Auch darauf liefert die Untersuchung eine Antwort. Unter jenen Befragten, die ihre private Bildschirmzeit schon einmal in den Handyeinstellungen überprüft haben, liegt der Durchschnitt bei drei Stunden und 35 Minuten täglich.

Besonders lange nutzen junge Menschen ihr Smartphone. Die jüngeren Befragten kommen durchschnittlich auf vier Stunden und 34 Minuten pro Tag.

Deutlich kürzer fällt die Nutzung bei den über 60-Jährigen aus. Sie verbringen durchschnittlich zwei Stunden und 32 Minuten täglich vor dem Handybildschirm.

Bankgeschäfte wandern aufs Handy

Längst geht es beim Smartphone nicht mehr nur um Unterhaltung und Kommunikation. Auch Bankgeschäfte werden zunehmend darüber erledigt.

Bereits 74 Prozent kontrollieren ihren Kontostand hauptsächlich am Handy. Bei Überweisungen liegt der Smartphone-Anteil mittlerweile bei 58,3 Prozent.

Beim Bezahlen im Geschäft ist die Entwicklung ebenfalls deutlich: 19,7 Prozent verwenden dafür überwiegend ihr Handy. Die meisten greifen allerdings weiterhin zur Bankomat- oder Kreditkarte (40,5 Prozent) oder bezahlen bar (38,7 Prozent).

Bei den jüngeren Österreichern schaut das schon anders aus. Dort nutzen bereits 38,5 Prozent hauptsächlich das Smartphone zum Bezahlen. Bargeld ist nur noch für 22 Prozent die bevorzugte Zahlungsmethode.

KI ist längst im Alltag angekommen

Einen regelrechten Siegeszug erlebt künstliche Intelligenz. 78,9 Prozent der Befragten nutzen KI zumindest gelegentlich, darunter Programme wie ChatGPT, digitale Sprachassistenten oder Übersetzungsdienste. 17,8 Prozent verwenden solche Anwendungen täglich, weitere 28,1 Prozent mehrmals pro Woche.

Besonders verbreitet ist KI bei den Jüngeren mit 91,9 Prozent. Doch auch 59,1 Prozent der älteren Befragten nutzen sie zumindest gelegentlich.

Marketagent-Chef Thomas Schwabl sieht darin eine grundlegende Veränderung: "Künstliche Intelligenz entwickelt sich damit zu einer weiteren digitalen Alltagstechnologie – ähnlich wie zuvor das Internet oder das Smartphone selbst."

KI-Hotlines machen Kunden grantig

Ausgerechnet dort, wo Unternehmen ihre Kunden zunehmend mit KI bedienen wollen, kommt die Technik allerdings schlecht an.

55,1 Prozent haben bereits Erfahrungen mit automatisierten Sprachsystemen oder Chatbots im Kundenservice gemacht. Fazit: 42,9 Prozent sind mit dem Ergebnis so gar nicht happy. Von gerade einmal 11,8 Prozent gibt’s hingegen eine positive Rückmeldung.

Ventocom-Chef Claus Krammer sieht sich dadurch in der eigenen Strategie bestätigt. "Unserer Erfahrung nach möchten Menschen einfach mit Menschen sprechen", erklärt er. Sein Unternehmen verzichte deshalb weiterhin auf KI-Bots im Kundenservice.

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Erstes Smartphone mit zehn Jahren

Besonders intensiv beschäftigt die digitale Entwicklung auch Eltern. Laut Studie bekommen Kinder ihr erstes eigenes Smartphone im Durchschnitt mit rund zehn Jahren bzw. sollen es nach den Plänen ihrer Eltern in diesem Alter erhalten.

Die Eltern stehen der Technik keineswegs grundsätzlich ablehnend gegenüber. 21 Prozent bewerten die aktuelle oder künftige Nutzung digitaler Geräte durch ihre Kinder insgesamt als positiv, 12,6 Prozent sind sehr negativ eingestellt.

Sorgen bereiten vor allem eine mögliche Abhängigkeit von digitalen Medien (41,8 Prozent), Cybermobbing (36,8 Prozent) und ungeeignete oder schädliche Inhalte (33,9 Prozent). Auch zu wenig Bewegung wird von 32,6 Prozent als Risiko genannt.

"Eltern lehnen das digitale Leben ihrer Kinder nicht grundsätzlich ab", erklärt Marketagent-Chef Schwabl. Sie versuchten vielmehr, Möglichkeiten und Risiken gegeneinander abzuwägen.

Eltern kontrollieren die Handynutzung

Viele belassen es dabei nicht bei gut gemeinten Ratschlägen. Bei Kindern zwischen sieben und zehn Jahren, die digitale Geräte nutzen, setzen 70,4 Prozent der befragten Eltern eine Kontroll-App ein. Damit können sie die Nutzungsdauer überwachen oder einschränken.

Bei den Elf- bis 13-Jährigen liegt der Anteil bei 67,7 Prozent. Erst bei älteren Jugendlichen lässt die technische Kontrolle deutlich nach: Von den Eltern mit 14- bis 18-jährigen Kindern verwenden noch 33,2 Prozent solche Programme.