i Vor der vierten Eisenbahner-Lohnverhandlungsrunde sind die Fronten verhärtet. iStock Brisanter Lohn-Poker Mehr Geld, weniger Arbeitszeit – Bahn-Zoff immer ärger Mehr Geld, kürzere Arbeitszeit: Vor der vierten Runde der Eisenbahner-KV-Verhandlungen liegen die Positionen weit auseinander. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 08:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Ringen um einen neuen Kollektivvertrag für rund 55.000 Eisenbahner geht es am Dienstag in die vierte Runde. Ab 11 Uhr wird weiterverhandelt – doch die Fronten sind verhärtet. Gestritten wird über höhere Löhne und eine Verkürzung der Arbeitszeit.

Fast 4 % Lohn-Plus gefordert

Die Gewerkschaft vida fordert ein Lohnplus von 3,9 Prozent. Chefverhandler Gerhard Tauchner verweist auf eine Inflation von 3,26 Prozent im vergangenen Jahr. Beim letzten Abschluss sei man zudem um 0,3 Prozentpunkte unter der Teuerung geblieben. Dazu komme die Forderung nach einem Anteil an der Wertschöpfung: Die Eisenbahnbranche boome, argumentiert Tauchner.

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Arbeitgeber: "Nicht tragbar"

Die Arbeitgeber halten dagegen. Für WK-Chefverhandler Thomas Scheiber ist eine Erhöhung um 3,9 Prozent innerhalb eines Jahres wirtschaftlich nicht tragbar. Ein solches Plus sei nur verteilt auf zwei Jahre machbar.

Zusätzlich sorgt die Arbeitszeit für Streit. Die Gewerkschaft will eine Angleichung auf 38,5 Wochenstunden erreichen. In vielen der 98 Betriebe gilt derzeit noch die 40-Stunden-Woche. Rechnet man die Kosten einer Arbeitszeitverkürzung hinzu, ergäbe sich laut Arbeitgeberseite ein Gehaltsplus von rund fünf Prozent.

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Tauchner kann diese Rechnung nicht nachvollziehen. "Ich weiß nicht, wie man auf so eine Rechnung kommt", so der vida-Chefverhandler. Damit herrscht vor Beginn der Gespräche nicht einmal Einigkeit über die Zahlen.

Gewerkschaft erhöht Druck

Sollte auch die vierte Runde ohne Einigung enden, droht die Gewerkschaft mit Betriebsversammlungen. vida-Chef Roman Hebenstreit fordert kräftige Lohnerhöhungen. Die Zeit der Lohnzurückhaltung müsse ein Ende haben. Die Wirtschaftskammer bezeichnet Betriebsversammlungen zwar als legitimes Mittel. Vor Verhandlungen damit zu drohen, hält die Arbeitgeberseite allerdings für den falschen Weg.