EU-Gehalts-Check: Das sind Europas Gagen-Kaiser

Wie viel verdienen die Österreicher im Vergleich zu anderen Europäern? Das EU-Statistikamt Eurostat hat die durchschnittlichen Jahresgehälter für 2025 veröffentlicht. Das Ergebnis: Mit 60.727 Euro brutto im Jahr schafft es Österreich auf Platz fünf der EU-Rangliste.
Gegenüber 2024 entspricht das einem Plus von rund 3,5 Prozent. Damals betrug das durchschnittliche Jahresgehalt noch 58.663 Euro.
Allerdings fällt der Anstieg hierzulande etwas schwächer aus als im EU-Mittel. Europaweit kletterte der Durchschnitt um 4,3 Prozent auf 41.464 Euro brutto pro Jahr.
Spitzenreiter ist Luxemburg mit einem mittleren Jahresgehalt von 85.609 Euro. Dahinter folgen Dänemark (73.500 Euro), Irland (64.387 Euro), Belgien (61.984 Euro) und eben Österreich.
Deutschland muss sich uns klar geschlagen geben. Mit 56.360 Euro verdienen Vollzeitkräfte bei unserm Nachbarn um immerhin 4.367 Euro weniger als hierzulande.
Auch Finnland (50.960 Euro), Schweden (49.622 Euro), Frankreich (44.734 Euro) und Italien (34.213 Euro) erreichen den österreichischen Durchschnitt nicht.
Am anderen Ende der Hitparade rangiert Bulgarien mit gerade einmal 16.201 Euro brutto – vorausgesetzt man arbeitet ein ganzes Jahr in einem Vollzeitjob. Auch Griechenland (18.772 Euro), Ungarn (20.138 Euro) und Rumänien (20.818 Euro) zählen zu den Ländern mit den niedrigsten Jahresgehältern.