i Aitor Lopez de Alda, Head of Social Media Sabine Hertel Social-Media-Monitor der ÖWA Heute.at ist Österreichs Nummer 1 auf TikTok Mit 385.800 Followern führt Heute.at das TikTok-Ranking im neuen Social Media Monitor der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) klar an. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 12:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster digitaler Meilenstein für das "Heute"-Medienhaus: Der neue Social Media Monitor der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) bestätigt in ihrer am Dienstag veröffentlichten Studie für Oktober 2026 die Spitzenposition von Heute.at auf TikTok.

Mit 385.800 Followern lässt "Heute" auf der bei jungen Zielgruppen besonders beliebten Plattform die heimische Konkurrenz deutlich hinter sich. Auf Platz zwei folgt mit großem Abstand "Der Standard" mit 298.800 Followern, dahinter die "Kronen Zeitung" mit 260.600.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Heute"-News begeistern eine neue Generation

"Wir bringen Nachrichten dorthin, wo sich junge Menschen täglich informieren, austauschen und unterhalten. Unser Anspruch ist es, relevante News verständlich, schnell und auf Augenhöhe für eine neue Generation aufzubereiten. Dass wir auf TikTok Österreichs Nummer 1 unter den teilnehmenden Medienkanälen sind, zeigt, dass unsere Strategie aufgeht", freut sich Aitor Lopez de Alda, Head of Social Media von "Heute".

"Heute" setzt seit Jahren auf eine eigenständige, plattformgerechte Aufbereitung aktueller Nachrichten, die journalistische Relevanz mit den Nutzungsgewohnheiten und dem Entertainment-Anspruch junger Menschen verbindet.

Auch auf Facebook, Instagram und X stark

Die erfolgreiche Social-Media-Präsenz von "Heute" reicht weit über TikTok hinaus. Auch auf den anderen großen Plattformen verfügt die Medienmarke über eine starke Community: 426.000 Follower auf Facebook, 228.482 auf Instagram und 85.327 auf X (vormals Twitter) belegen die breite digitale Verankerung.

„Neben der Tageszeitung und Heute.at ist Social Media zu einer wichtigen Säule unserer Markenstrategie geworden.“ Aitor Lopez de Alda Head of Social Media

"Social Media ist längst weit mehr als ein zusätzlicher Verbreitungskanal. Neben unserer bewährten Tageszeitung und dem erfolgreichen Web-Auftritt Heute.at ist Social Media zu einer wichtigen Säule unserer Markenstrategie geworden. Wir erreichen damit Menschen, die Nachrichten heute völlig anders konsumieren als frühere Generationen. Entscheidend ist, dass 'Heute' auch dort sichtbar und relevant bleibt, wo die Mediennutzung von morgen stattfindet", betont Lopez de Alda.

Neuer ÖWA-Monitor schafft Transparenz

Mit dem neuen Social Media Monitor erweitert die Österreichische Webanalyse ihr Angebot um eine unabhängige und vergleichbare Darstellung der Social-Media-Präsenz österreichischer Medienmarken. Erfasst werden zunächst monatlich die Follower-Zahlen auf TikTok, Facebook, Instagram, X, LinkedIn und YouTube. In einem weiteren Schritt sollen auch Interaktionen wie Likes, Kommentare und Shares berücksichtigt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Die neue Erhebung liefert damit erstmals eine einheitliche Datengrundlage für den österreichischen Werbemarkt und macht die Positionierung heimischer Medienangebote auf den einzelnen Plattformen transparent.

Quelle: ÖWA Social Media Monitor 10/2026