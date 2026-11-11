i Tun sich für den guten Zweck zusammen: Ljubica Župarić (Vorstandsvorsitzende Mentoring Austria), Thomas Saliger (Unternehmenssprecher XXXLutz), Marianne Sorge-Grace (Geschäftsführerin Mentoring Austria) Sabine Hertel "Ich von Dir. Du von Mir" Möbelriese XXXLutz überrascht mit Gänsehaut-Kampagne XXXLutz setzt auf Herz statt Möbel – und zwar mit einer berührenden Kampagne, die "sozialem Mentoring" zu mehr Bekanntheit verhelfen soll. Von Team Wirtschaft 11.11.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein offenes Ohr, jungen Menschen Mut zusprechen und Zeit schenken – darum geht es beim sozialen Mentoring. Mit der bewegenden Kampagne "Ich von Dir. Du von Mir" stellt Möbelriese XXXLutz seine Bekanntheit in den Dienst einer guten Sache: Damit soll jenen Initiativen zu mehr Bekanntheit verholfen werden, die der Jugend in schwierigen Situationen zur Seite stehen.

Denn: Manchmal reicht ein einziger Mensch, um ein Leben in neue Bahnen zu lenken. Jemand, der an einen glaubt, zuhört oder einfach hilft, wenn Deutschgrammatik, Lehrstellensuche oder der ganz normale Alltag zur vermeintlich unüberwindbaren Hürde werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Genau diese Brücke schlägt soziales Mentoring in Österreich: Freiwillige Mentorinnen und Mentoren begleiten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ein Stück auf ihrem Lebensweg. Diese Begleitung kann einige Monate dauern – oder sich über Jahre ziehen.

Mehr Bekanntheit für "soziales Mentoring"

Dass diese Form der Hilfe jetzt eine breite Plattform bekommt, verdankt der Dachverband Mentoring Austria einer besonderen Partnerschaft: Gemeinsam mit XXXLutz (im Rahmen der Hilfsinitiative Red Chairity) und dem Wiener Kreativstudio Das R&, das sonst für XXXLutz produziert, wurde eine Kampagne ins Leben gerufen, die das Thema aus der Nische holt und dem sperrigen Begriff "soziales Mentoring" ein Gesicht gibt.

Das Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit von TV-Produzent Thomas Kienast und Georg Starhemberg von XXXLutz Red Chairity sind berührende TV-Spots, Plakate und Inserate, die das Wesentliche ohne Pathos auf den Punkt bringen.

Möbelriese macht sich für Zusammenhalt stark

Dass ein Wirtschaftsriese seine Werbepower nutzt, um ehrenamtliches Engagement sichtbar zu machen, ist dabei alles andere als alltäglich. Für XXXLutz-Unternehmenssprecher Thomas Saliger ist das Engagement allerdings eine echte Herzensangelegenheit.

"Wir alle sollten mehr Verantwortung übernehmen, wenn es darum geht, dass die Gesellschaft wieder mehr zusammenrückt. Das gilt vor allem den Jugendlichen, damit diese Ihre Chance bekommen und mit ihren Talenten und Fähigkeiten ein mitgestaltender Teil unserer Gesellschaft sein können", so Saliger.

Was soziales Mentoring eigentlich bedeutet

Viele haben den Begriff Mentoring bereits gehört – doch im sozialen Bereich geht es um etwas viel Grundlegenderes: verlässliche Beziehungsarbeit. Als freiwillige Wegbegleiter schenken Erwachsene regelmäßig Freizeit, um als Vertrauensperson da zu sein – sei es beim Lernen, bei gemeinsamen Ausflügen oder bei den ersten Schritten in Richtung Berufsausbildung.

Dabei ist Mentoring keine Einbahnstraße, der Slogan "Ich von Dir. Du von Mir" bringt das Konzept perfekt auf den Punkt: Auch die Mentorinnen und Mentoren wachsen an der Aufgabe, gewinnen neue Blickwinkel und lernen oft genauso viel von ihren Mentees wie umgekehrt.

Wie das im Alltag aussieht, zeigt die Geschichte von Mentorin Sophie und ihrer Mentee Narges: Die beiden treffen sich wöchentlich, üben Deutsch, besuchen Theaterstücke oder Museen. "Sophie motiviert mich, neue Dinge auszuprobieren und beim Deutschsprechen keine Angst vor Fehlern zu haben", erzählt die junge Frau bei der Kampagnenpräsentation.

So kommen Kids und Mentoren zusammen

Doch wie finden Jugendliche und ihre Mentoren eigentlich zueinander? Der Weg führt meist über ein engmaschiges Netz an Kooperationspartnern: Schulen, Kindergärten, die Kinder- und Jugendhilfe, Jugend-WGs oder Initiativen wie das Jugendcoaching machen Betroffene auf die Angebote aufmerksam und stellen den ersten Kontakt her.

Entscheidend ist dabei immer die Freiwilligkeit, denn die jungen Menschen müssen sich aus eigenem Antrieb für die Begleitung entscheiden. Nach einem gemeinsamen Erstgespräch wird behutsam ausgelotet, wer zueinander passt.

Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, gilt in allen Vereinen des Dachverbands ein strenges Kinderschutzkonzept: Jede Mentorin und jeder Mentor durchläuft vorab eine fundierte Schulung und wird während der gesamten Zusammenarbeit von Fachkräften und Psychotherapeuten professionell begleitet.

Die Bilder des Tages i ?

Der Bedarf ist riesig – jede Unterstützung zählt

Allein im Vorjahr konnten über das Netzwerk von Mentoring Austria mehr als 2.200 Mentoring-Paare begleitet werden. Doch die Wartelisten sind lang: Immer mehr Kinder und Jugendliche kämpfen mit psychischen Belastungen oder wachsen in schwierigen Verhältnissen auf.

"Mentoring beginnt mit einer Begegnung. Wenn Menschen einander Zeit schenken und offen füreinander sind, können daraus neue Möglichkeiten und oft auch langfristige Beziehungen entstehen. Mit unserer Kampagne möchten wir zeigen, wie viel wir voneinander lernen können – und wie wertvoll dieses Miteinander für unsere Gesellschaft ist", betont Ljubica Župarić, Vorstandsvorsitzende von Mentoring Austria.

Zusätzliche Mentorinnen und Mentoren gesucht

"In Österreich leisten viele Organisationen und Freiwillige Tag für Tag wertvolle Arbeit", erklärt Marianne Sorge-Grace, Geschäftsführerin von Mentoring Austria. Damit noch mehr Menschen von Mentoring profitieren könnten, brauche es jedoch engagierte Mentorinnen und Mentoren und finanzielle Unterstützung. Die Kampagne lade dazu ein, Teil dieser Bewegung zu werden.

Wer selbst Mentorin oder Mentor werden möchte oder die Arbeit der Organisationen mit einer Spende unterstützen will, findet alle Informationen und Anlaufstellen direkt online unter www.mentoring-austria.org.