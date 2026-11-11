i WIFO-Check zeigt: Österreichs Wirtschaft kommt nur im Schneckentempo voran. iStock Neue WIFO-Zahlen Wirtschaft unter Druck: So geht es Österreich wirklich Österreichs Wirtschaft kommt nur langsam voran. Der Konsum schwächelt, die Inflation bleibt hoch – ebenso wie die Arbeitslosigkeit im Land. Von Team Wirtschaft 11.11.2026, 07:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dem Energiepreisschock zum Trotz ist Österreichs Wirtschaft im dritten Quartal 2026 zumindest leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO am Dienstag in seinem aktuellen Konjunkturbericht bekannt gab.

Im Vergleich zum dritten Quartal 2025 betrug das Wachstum 0,6 Prozent. Für den bescheidenen Aufschwung sorgten vor allem die Dienstleistungen und der Außenhandel.

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Der private Konsum stagnierte hingegen, die Bauwirtschaft schrumpfte. Auch die öffentlichen Konsumausgaben gingen zurück. Die Investitionen nahmen nur geringfügig zu. In der Industrie setzte sich die Erholung dagegen fort.

Inflation verharrt bei 3,6 Prozent

Ein Problem bleibt die Teuerung. Laut Schnellschätzung von Statistik Austria erreichte die Inflation im Oktober 3,6 Prozent und war damit genauso hoch wie im September.

Zusätzlich belasten die Folgen des Kriegs im Nahen Osten die internationalen Energiemärkte. Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus haben die Preise für Rohöl und Erdgas im Herbst erneut kräftig nach oben getrieben.

Auch in den USA und im Euro-Raum hat sich die Inflation wieder beschleunigt. Die amerikanische Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) hatten ihre Leitzinsen deshalb im September erhöht. Im Oktober verzichteten beide auf weitere Anhebungen.

Unternehmen optimistischer, Konsumenten nicht

Immerhin hat sich die Stimmung in Österreichs Unternehmen verbessert. Im Oktober fiel die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage laut WIFO-Konjunkturtest erstmals seit Jänner wieder leicht positiv aus.

Vor allem Industriebetriebe beurteilen ihre Auftragslage günstiger als zuletzt. Im April war die Stimmung infolge des Energiepreisschocks noch deutlich eingebrochen.

Bei den Konsumenten ist von diesem Optimismus allerdings wenig zu spüren. Ihr Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung bleibt gering.

Arbeitslosigkeit: Frauen deutlich stärker betroffen

Auf dem Arbeitsmarkt zeichnet sich eine leichte Stabilisierung ab. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug im Oktober 7,7 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat nahm die Zahl der Arbeitslosen nur noch geringfügig zu.

"Der Arbeitsmarkt stabilisiert sich auf schwachem Niveau", erklärt Stefan Schiman-Vukan, WIFO-Ökonom und Autor des aktuellen Konjunkturberichts. Die saisonbereinigte Zahl der Arbeitslosen sei im Oktober erstmals seit Juli wieder gegenüber dem Vormonat gesunken.

Auffallend sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Während die Arbeitslosigkeit bei Männern gegenüber Oktober 2025 um 1,3 Prozent zurückging, stieg sie bei Frauen um 4,3 Prozent. Insgesamt betrug der Zuwachs 1,3 Prozent.

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Höheres Pensionsalter wirkt sich aus

Besonders stark nimmt die Arbeitslosigkeit unter älteren Menschen und Personen zu, die bereits längere Zeit ohne Beschäftigung sind.

Eine Rolle spielt dabei laut WIFO die schrittweise Anhebung des Frauenpensionsalters. Dadurch bleiben ältere Frauen länger auf dem Arbeitsmarkt.