i Bei der Voest fallen Hunderte Jobs weg. Reuters 846 Millionen Euro Voestalpine baut Jobs ab und fährt Mega-Gewinn ein Während bei der Voestalpine Hunderte Jobs wegfallen, steigt das operative Ergebnis kräftig. Der Stahlkonzern meldet 846 Millionen Euro. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 10:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim österreichischen Stahlriesen Voestalpine klingelt die Kasse, während zahlreiche Mitarbeiter um ihre Jobs bangen. Nach mehreren angekündigten Stellenstreichungen präsentiert der Konzern am Mittwoch (11. November) neue Geschäftszahlen. Und die haben es in sich: Das operative Ergebnis (Ebitda) ist im ersten Halbjahr 2026/27 um satte 17,1 Prozent auf 846 Millionen Euro gestiegen.

Auch beim Betriebsergebnis (Ebit) gab es einen kräftigen Sprung. Es legte um 36 Prozent auf 470 Millionen Euro zu. Der Umsatz blieb mit 7,7 Milliarden Euro hingegen nahezu unverändert.

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150 weitere Jobs fallen weg

Die neuen Zahlen sorgen vor allem vor dem Hintergrund des laufenden Stellenabbaus für Aufsehen. Erst diese Woche wurde bekannt, dass die Voestalpine am steirischen Standort Kindberg weitere rund 150 Arbeitsplätze in der Produktion streicht. Bis März 2027 sollen die Stellen wegfallen.

Am Standort, an dem Nahtlosrohre für die Öl- und Gasindustrie hergestellt werden, sind derzeit rund 950 Mitarbeiter beschäftigt. Vor einem Jahr waren es noch 1.070.

Bereits im Vorjahr hatte der Konzern mit einem massiven Stellenabbau für Schlagzeilen gesorgt. Hunderte Arbeitsplätze standen auf der Streichliste. Der Sparkurs setzt sich damit auch im neuen Geschäftsjahr fort.

Gewinn steigt, Mitarbeiterzahl sinkt

Wie deutlich sich die Entwicklung auf die Belegschaft auswirkt, zeigen die aktuellen Zahlen. Weltweit beschäftigte die Voestalpine Ende September noch 48.619 Mitarbeiter. Das entspricht einem Rückgang von zwei Prozent im ersten Geschäftshalbjahr.

Während also die Zahl der Beschäftigten sinkt, legt das operative Ergebnis deutlich zu. Allerdings ist der Gewinnanstieg nicht ausschließlich auf das laufende Geschäft zurückzuführen. Rund 100 Millionen Euro steuerte der Verkauf der Tochtergesellschaft Böhler Profil als einmaliger Sondereffekt bei.

Konzernchef warnt vor schwierigen Monaten

Trotz der kräftigen Ergebnissteigerung blickt die Voestalpine vorsichtiger auf die kommenden Monate. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026/27 wurde die Prognose sogar gesenkt. Statt eines operativen Ergebnisses von bis zu 1,85 Milliarden Euro erwartet der Konzern nun nur noch 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro.

"In einem äußerst herausfordernden Umfeld haben wir ein solides Ergebnis erzielt", erklärte Konzernchef Herbert Eibensteiner. Vor allem der Krieg im Mittleren Osten sowie stark gestiegene Energie- und Logistikkosten würden die Aussichten für das zweite Halbjahr belasten.

Die Bilder des Tages i ?

Gut laufen derzeit die Geschäfte mit Bahninfrastruktur und der Luftfahrtindustrie. Schwächer ist hingegen die Nachfrage aus der Bau-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie.

Millionenplus trotz Sparkurs

Unterm Strich bleibt ein auffälliger Gegensatz: Die Voestalpine steigert ihr operatives Ergebnis um mehr als 123 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum, gleichzeitig schrumpft die Belegschaft.

Ob und wie stark die Stellenstreichungen selbst zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben, geht aus den vorliegenden Zahlen nicht hervor. Fest steht aber: Während der Konzern Millionen mehr erwirtschaftet, verlieren weitere 150 Beschäftigte in Kindberg ihren Arbeitsplatz.