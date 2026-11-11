i In diesem Unternehmen in Vorarlberg werden 50 Jobs abgebaut. Google Maps Arbeitsplatz-Verlust Produktion ins Ausland verlagert! 50 Jobs fallen weg Der Dentalgerätehersteller Ivoclar baut 50 Arbeitsplätze ab. Ein Teil der Produktion wandert auf die Philippinen. Beschäftigte bangen um ihre Jobs. Von Österreich Heute 11.11.2026, 10:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster schwerer Schlag für die Mitarbeiter! Der Dentalgerätehersteller Ivoclar streicht an seinem Standort in Bürs (Bezirk Bludenz) 50 Arbeitsplätze. Damit ist mehr als jeder dritte Job im Werk betroffen.

Wie die "Vorarlberger Nachrichten" berichten, wurden die Beschäftigten Anfang der Woche über die Pläne informiert. Derzeit arbeiten rund 140 Menschen am Standort.

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Produktion wandert auf die Philippinen

Hintergrund des Stellenabbaus ist eine umfassende Neuaufstellung der Geräteproduktion. Ivoclar will einen Teil der Fertigung künftig in seinem Werk in Lipa auf den Philippinen übernehmen lassen.

Von den bisher zehn in Bürs hergestellten Produktgruppen sollen langfristig nur fünf in Vorarlberg bleiben.

Das Werk in Bürs soll sich künftig auf ausgewählte, teilweise besonders komplexe Produkte sowie auf den Aufbau neuer Fertigungsprozesse konzentrieren. Sobald diese serienreif sind, soll die Produktion an den Standort auf den Philippinen übergehen.

Mit der Verlagerung will der Konzern Kosten senken, Lieferwege verkürzen und internationale Abhängigkeiten reduzieren.

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50 Mitarbeiter betroffen

Für die Beschäftigten beginnt damit eine schwierige Zeit. Immerhin: Rund 35 der betroffenen Mitarbeiter sollen ein alternatives Jobangebot am Ivoclar-Hauptsitz in Schaan (Liechtenstein) erhalten.

Für jene, die nicht weiterbeschäftigt werden können, kündigt das Unternehmen Unterstützungsangebote an. Kündigungen sollen laut Ivoclar erst die letzte Möglichkeit sein.

Auch das AMS Vorarlberg ist bereits mit der Geschäftsleitung im Austausch. Der Stellenabbau soll nicht auf einmal, sondern schrittweise erfolgen.

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Konzern kämpft mit Preisdruck

Als Grund für die Maßnahmen nennt Ivoclar den zunehmenden Preis- und Wettbewerbsdruck. Besonders stark betroffen sei das Geschäft mit Dentalgeräten, die bisher in Bürs für den Weltmarkt hergestellt werden.

Eine vollständige Schließung des Werks ist nicht geplant. Bürs bleibt ein Produktionsstandort, allerdings mit deutlich veränderter Ausrichtung.

Ivoclar blickt in Vorarlberg auf eine lange Geschichte zurück: 1966 gründete das Liechtensteiner Unternehmen seine österreichische Niederlassung in Hohenems. Fünf Jahre später übersiedelte die Produktion nach Bürs.