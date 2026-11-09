i Ein Mann kündigte gegenüber seinem Bewährungshelfer ein "Massaker" an. Das Gericht in Feldkirch verhängte sechs Monate Haft. Google Street View "Massaker" angekündigt Keine Gemeindewohnung – da drohte er mit Anschlag Weil er keine Gemeindewohnung bekam, drohte ein 31-Jähriger damit, Hohenems in die Luft zu sprengen. Nun wurde er verurteilt. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 19:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weil er keine Gemeindewohnung bekommen haben soll, drohte ein 31-Jähriger damit, die Stadt Hohenems in die Luft zu sprengen. Er sprach gegenüber seinem Bewährungshelfer von Benzin und Gas und kündigte an, möglichst viele Menschen zu töten. Am Montag wurde der Mann am Landesgericht Feldkirch wegen Landzwangs zu sechs Monaten Haft verurteilt, berichtet der ORF Vorarlberg.

Die Drohungen soll der Mann im Sommer 2026 mehrfach ausgesprochen haben. Dabei nannte er laut Aussage seines Bewährungshelfers sogar einen konkreten Zeitpunkt für den geplanten Anschlag. Er habe behauptet, Benzin und Gas gekauft zu haben, um Hohenems zu zerstören. Auch als ihn sein Betreuer darauf hingewiesen habe, dass er solche Aussagen der Polizei melden müsse, habe der 31-Jährige an seinen Drohungen festgehalten.

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"Wenn ich selbst sterbe, ist mir das egal, es wird ein Massaker geben", soll der Mann sinngemäß erklärt haben. Der Bewährungshelfer nahm die Aussagen so ernst, dass er schließlich die Polizei verständigte. Vor Gericht betonte er, dass ihm die Verschwiegenheit gegenüber seinen Klienten wichtig sei. In diesem Fall habe er aber handeln müssen.

Angeklagter sprach von Missverständnis

Der 31-jährige Libyer sah die Sache vor Gericht anders. Er bezeichnete die Aussagen als Missverständnis und bestritt, tatsächlich etwas geplant zu haben. Seine Familie sei größtenteils bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Der Gerichtspsychiater Reinhard Haller bestätigte jedoch, dass der Mann zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war.

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Die Richterin schenkte den Angaben des Bewährungshelfers Glauben und sprach den Angeklagten schuldig. Bei der Urteilsverkündung unterbrach der 31-Jährige die Richterin mehrfach mit den Worten: "Ich habe nichts gemacht, ich bin unschuldig." Dennoch nahm er das Urteil an. Es ist damit rechtskräftig.

Insgesamt zwölf Monate Haft

Für den Mann hat das Urteil weitere Folgen: Zwei frühere, bedingt ausgesprochene Haftstrafen von jeweils sechs Monaten wurden widerrufen. Damit muss er insgesamt zwölf Monate ins Gefängnis.

Das Delikt Landzwang ist im österreichischen Strafgesetzbuch geregelt. Es liegt vor, wenn jemand die Bevölkerung oder einen größeren Personenkreis durch eine Drohung mit einem Angriff auf Leben, Gesundheit, Freiheit oder Vermögen in Furcht und Unruhe versetzt. Dafür drohen grundsätzlich bis zu drei Jahre Haft. In besonders schweren Fällen kann die Strafe höher ausfallen.