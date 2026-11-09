Frontalcrash bei Tankstelle – eine Person verletzt

Ein kurzer Moment, dann krachte es gewaltig! Am frühen Sonntagabend kam es in Dornbirn-Schwefel (Vorarlberg) zu einem heftigen Verkehrsunfall. Zwei Autos stießen frontal zusammen, beide Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt.
Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Ein Pkw-Lenker wollte nach links in einen Tankstellenbereich abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto.
Bei dem heftigen Aufprall erlitt eine der beteiligten Personen leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht, wie die "Kronen Zeitung" berichtet.
Auch die Feuerwehr musste ausrücken. Durch den Zusammenstoß waren Betriebsmittel aus den beschädigten Fahrzeugen ausgelaufen. Die Einsatzkräfte reinigten daraufhin die Fahrbahn. Wie genau es zu dem Frontalzusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.