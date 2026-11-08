i Ein 80-Jähriger stürzte bei einer Wanderung in Götzis rund 100 Meter einen Abhang hinunter. Er starb später im Spital. (Symbolbild) Lubos Chlubny Bergrettung im Einsatz Vor Augen seiner Frau – Wanderer (80) stürzt in den Tod Ein 80-Jähriger stürzte bei einer Wanderung in Götzis rund 100 Meter einen Abhang hinunter. Er starb später im Spital. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 22:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Wanderausflug in Götzis (Vorarlberg) endete am Sonntag für einen 80-Jährigen tödlich. Der Mann war gemeinsam mit seiner 67-jährigen Lebensgefährtin auf dem unteren Kapfweg unterwegs, als er gegen 12.58 Uhr aus noch ungeklärter Ursache einen steilen Abhang hinunterstürzte.

Seine Lebensgefährtin setzte sofort einen Notruf ab. Daraufhin rückten die Bergrettung und der Rettungshubschrauber Christophorus 8 aus. Zwei Bergsteiger, die zufällig in der Nähe waren und von dem Unfall erfuhren, machten sich ebenfalls auf die Suche nach dem Verunglückten.

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Bergsteiger fanden Schwerverletzten

Die beiden stiegen in das schwer zugängliche Gelände ab und entdeckten den 80-Jährigen rund 100 Meter unterhalb des Wanderweges. Der Mann hatte bei dem Absturz schwere Verletzungen erlitten.

Die Bergrettung brachte den Verunglückten aus dem Gelände. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Dort erlag der 80-Jährige noch am Sonntagnachmittag seinen schweren Verletzungen.