Tankstellen-Räuber (43) nach über zwei Jahren gefasst

Das Landeskriminalamt (LKA) Vorarlberg konnte einen Tatverdächtigen zu zwei Raubüberfällen auf eine OMV-Tankstelle in Lustenau ausforschen und festnehmen. Die Überfälle hatten sich am 21. und 22. August 2024 ereignet.
Nach dem bewaffneten Raubüberfall am 22. August 2024 veröffentlichte die Polizei einen Videoausschnitt, auf dem der Täter kurzzeitig ohne Maskierung zu sehen war.
Zudem wurde der Fall am 19. Februar 2025 in der österreichweiten Fernsehsendung "Fahndung Österreich" auf Servus TV ausgestrahlt. In der Folge gingen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein, denen das LKA Vorarlberg nachging.
Ein Hinweis sowie die darauf aufbauenden umfangreichen Ermittlungen führten schließlich zu einem dringend tatverdächtigen Mann. Dieser konnte am 3. November 2026 aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch durch Beamte des LKA Vorarlberg in Lustenau festgenommen werden.
Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 43-jährigen Österreicher, der bereits seit längerer Zeit über keinen aufrechten Wohnsitz in Vorarlberg beziehungsweise Österreich verfügt.
Der Beschuldigte zeigte sich zu den Tatvorwürfen nicht geständig. Er wurde nach seiner Festnahme in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.