i Die Polizei hat den Tankstellen-Räuber nach mehr als zwei Jahren ausgeforscht. Getty Images (Symbolbild) Überfälle geklärt Tankstellen-Räuber (43) nach über zwei Jahren gefasst Mehr als 2 Jahre nach Raubüberfällen auf eine Tankstelle in Lustenau klickten die Handschellen. Ein Hinweis führte die Polizei zu einem 43-jährigen. Von André Wilding 06.11.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Landeskriminalamt (LKA) Vorarlberg konnte einen Tatverdächtigen zu zwei Raubüberfällen auf eine OMV-Tankstelle in Lustenau ausforschen und festnehmen. Die Überfälle hatten sich am 21. und 22. August 2024 ereignet.

Fall bei "Fahndung Österreich"

Nach dem bewaffneten Raubüberfall am 22. August 2024 veröffentlichte die Polizei einen Videoausschnitt, auf dem der Täter kurzzeitig ohne Maskierung zu sehen war.

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Zudem wurde der Fall am 19. Februar 2025 in der österreichweiten Fernsehsendung "Fahndung Österreich" auf Servus TV ausgestrahlt. In der Folge gingen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein, denen das LKA Vorarlberg nachging.

Ein Hinweis sowie die darauf aufbauenden umfangreichen Ermittlungen führten schließlich zu einem dringend tatverdächtigen Mann. Dieser konnte am 3. November 2026 aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch durch Beamte des LKA Vorarlberg in Lustenau festgenommen werden.

Nicht geständig

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 43-jährigen Österreicher, der bereits seit längerer Zeit über keinen aufrechten Wohnsitz in Vorarlberg beziehungsweise Österreich verfügt.

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Der Beschuldigte zeigte sich zu den Tatvorwürfen nicht geständig. Er wurde nach seiner Festnahme in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.