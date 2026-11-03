13-Jähriger verletzt Polizisten bei Festnahme

Ein gescheiterter Einbruchsversuch in Bregenz endete in der Nacht auf Dienstag mit zwei verletzten Polizisten. Im Mittelpunkt des Einsatzes stehen ausgerechnet zwei Kinder im Alter von nur 13 Jahren.
In der Nacht von Montag auf Dienstag sollen ein 13-jähriger Syrer und eine gleichaltrige Ukrainerin versucht haben, in einen Gastronomiebetrieb in Bregenz einzudringen.
Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. Die beiden Minderjährigen verließen daraufhin den Tatort.
Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife die beiden wenig später in der Nähe des Lokals aufspüren.
Als die Polizisten den 13-jährigen Burschen festnehmen wollten, setzte dieser sich aktiv zur Wehr.
Dabei wurden zwei Polizisten verletzt. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt.
Nach der Aufnahme des Sachverhalts wurden beide 13-Jährigen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.
Der versuchte Einbruch blieb damit ohne Erfolg, der anschließende Polizeieinsatz endete allerdings mit zwei verletzten Beamten.