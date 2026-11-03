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Die Polizei nahm den 13-jährigen Burschen fest.
Die Polizei nahm den 13-jährigen Burschen fest.
Getty Images (Symbolbild)
Einsatz in der Nacht

13-Jähriger verletzt Polizisten bei Festnahme

Zwei 13-Jährige sollen in Bregenz versucht haben, in ein Lokal einzubrechen. Bei der anschließenden Festnahme wurden zwei Polizisten verletzt.
Von André Wilding
03.11.2026, 11:14
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Ein gescheiterter Einbruchsversuch in Bregenz endete in der Nacht auf Dienstag mit zwei verletzten Polizisten. Im Mittelpunkt des Einsatzes stehen ausgerechnet zwei Kinder im Alter von nur 13 Jahren.

Zwei 13-Jährige wollten in Lokal einbrechen

In der Nacht von Montag auf Dienstag sollen ein 13-jähriger Syrer und eine gleichaltrige Ukrainerin versucht haben, in einen Gastronomiebetrieb in Bregenz einzudringen.

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Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. Die beiden Minderjährigen verließen daraufhin den Tatort.

Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife die beiden wenig später in der Nähe des Lokals aufspüren.

Bub wehrt sich gegen Festnahme

Als die Polizisten den 13-jährigen Burschen festnehmen wollten, setzte dieser sich aktiv zur Wehr.

Dabei wurden zwei Polizisten verletzt. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt.

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Kinder an Eltern übergeben

Nach der Aufnahme des Sachverhalts wurden beide 13-Jährigen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Der versuchte Einbruch blieb damit ohne Erfolg, der anschließende Polizeieinsatz endete allerdings mit zwei verletzten Beamten.

wil, 03.11.2026, 11:14
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