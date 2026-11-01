i Der Vorfall ereignete sich am 1. November im Ambergtunnel. Google Maps / Screenshot Technischer Defekt Lkw geht in Flammen auf – Ambergtunnel gesperrt Großeinsatz im Ambergtunnel! Ein Lkw brannte in der Nacht auf Sonntag völlig aus. Sechs Insassen konnten sich retten, der Tunnel wurde gesperrt. Von André Wilding 01.11.2026, 09:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Lkw (Fiat Ducato) geriet am 1. November gegen 02.50 Uhr im Ambergtunnel in Fahrtrichtung Tirol aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Alle sechs Insassen des Lkw konnten sich über einen Querschlag in die bereits gesperrte Gegenröhre begeben und den Tunnel selbstständig verlassen. Bei der medizinischen Erstabklärung wurden keine Verletzungen festgestellt.

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Fahrerkabine ausgebrannt

Am Lkw entstand Totalschaden. Motorraum und Fahrerkabine brannten vollständig aus. An der Fahrbahn wurden leichte Beschädigungen festgestellt. Das weitere Schadensausmaß im Tunnel ist Gegenstand weiterer Erhebungen.

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Der Ambergtunnel war ab 02:51 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Oströhre konnte um 04:36 Uhr wieder freigegeben werden. Die Fahrtrichtung Tirol wurde um 05:19 Uhr zunächst einspurig und ab 05:50 Uhr wieder zweispurig für den Verkehr freigegeben.