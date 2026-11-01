i Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen. Getty Images/iStockphoto (Symbolbild) Einsatz in Feldkirch Tankstellen-Coup! Krimineller flüchtet mit Fahrrad In Feldkirch schlug ein Unbekannter mitten in der Nacht bei einer Tankstelle zu. Nach dem Einbruch flüchtete der Täter auf einem Fahrrad. Von André Wilding 01.11.2026, 08:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem Fahrrad machte sich ein bislang unbekannter Einbrecher in Feldkirch (Vorarlberg) aus dem Staub. Zuvor hatte er sich in der Nacht auf Sonntag gewaltsam Zutritt zu einer OMV-Tankstelle verschafft und dort das Lager durchsucht.

Gegen 2.23 Uhr tauchte der Täter bei der Tankstelle auf. Um in das Gebäude zu gelangen, schlug er eine Seite der gläsernen Schiebetür ein. Anschließend zwängte er sich durch die entstandene Öffnung ins Innere.

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Täter nimmt Lager ins Visier

Im Verkaufsraum hielt sich der Unbekannte offenbar nicht lange auf. Stattdessen steuerte er direkt das Lager an und durchsuchte dieses.

Danach verließ er die Tankstelle und radelte in Richtung Passage 22 davon. Die Polizei leitete eine Fahndung in der näheren Umgebung ein, konnte den Flüchtigen allerdings nicht mehr aufspüren.

Polizei ermittelt weiter

Ob der Einbrecher bei seinem nächtlichen Beutezug etwas gestohlen hat, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut und zur Identität des Täters laufen.

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Fest steht bisher nur: Der Unbekannte konnte auf seinem Fahrrad entkommen. Von ihm fehlt weiterhin jede Spur.