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Mit dem Rettungshubschrauber
Mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 8" wurde der Bub weggeflogen.
iStock / Getty Images
Schlimmer Unfall

Drama bei Volksfest – Bub von Pferdeanhänger überrollt

Schrecklicher Unfall nach dem Volksfest Goaßmarkt Vorarlberg: Ein Kind musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.
Von Österreich Heute
27.10.2026, 09:53
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Dramatische Szenen am Montagnachmittag in Andelsbuch (Vorarlberg): Gegen 15.30 Uhr spielte ein siebenjähriger Bub mit anderen Kindern auf einer Wiese neben einem Radweg. Plötzlich kam es zu einem folgenschweren Unfall.

Ein 72-jähriger Mann war mit seinem Auto und einem Pferdeanhänger von einem Parkplatz auf den Radweg gefahren. Dieser durfte wegen einer Festveranstaltung auch von Autos genutzt werden. Aufgrund der vielen Menschen war der Lenker laut Polizei äußerst langsam unterwegs, berichtet der ORF.

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Bub stand mit Rücken zum Anhänger

Als das Gespann an den spielenden Kindern vorbeifuhr, machte der Siebenjährige plötzlich einen Schritt zurück. Der Bub stand mit dem Rücken zum Anhänger und hatte das Fahrzeug offenbar nicht bemerkt.

Dabei wurde das Kind von einer Strebe des Pferdeanhängers erfasst und zu Boden gestoßen. Anschließend wurde der Bub vom Anhänger überrollt.

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Rettungshubschrauber brachte Bub ins Spital

Der Siebenjährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Alarmierte Einsatzkräfte leisteten sofort Erste Hilfe. Anschließend wurde der verletzte Bub mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Die Polizei führte beim 72-jährigen Autofahrer einen Alkotest durch. Dieser verlief negativ.

red, 27.10.2026, 09:53
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