i Die 13-Jährigen schlugen nach 1 Uhr zu (Symbolfoto). IMAGO/Daniel Scharinger Dornbirn Burschen (13) treten Pensionisten gegen den Kopf Brutaler Raubüberfall in Dornbirn! Zwei 13-Jährige sollen einen Pensionisten schwer verletzt haben. Die Burschen sind der Polizei längst bekannt. Von Österreich Heute 22.10.2026, 10:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unfassbare Szenen mitten in der Nacht in Dornbirn (Vorarlberg)! Zwei erst 13 Jahre alte Burschen sollen einen 72-jährigen Pensionisten brutal überfallen und schwer verletzt haben. Selbst als der Mann bereits wehrlos am Boden lag, soll einer der Angreifer weiter auf seinen Kopf eingetreten haben, das berichtet der ORF.

Der Überfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag gegen 1.16 Uhr im Dornbirner Stadtgebiet. Laut Polizei verfolgten zwei zunächst unbekannte Täter den Pensionisten zu Fuß, bevor sie plötzlich von hinten auf ihn losgingen.

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Senior lag wehrlos am Boden

Die Angreifer sollen den 72-Jährigen mit Schlägen und Tritten gegen Kopf und Oberkörper attackiert haben. Der Mann ging zu Boden und war laut Polizei vermutlich bereits bewusstlos.

Doch selbst das soll einen der Täter nicht gestoppt haben, berichtet der ORF. Er soll dem hilflosen Pensionisten weitere Fußtritte gegen den Kopf versetzt und ihm anschließend die Geldtasche geraubt haben. Der 72-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins Dornbirner Stadtspital gebracht werden.

Polizei kennt die Burschen bereits

Nach dem Überfall leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein. Dabei wurden mehrere Jugendliche kontrolliert und fotografiert. Bei der anschließenden Auswertung der Spuren konnten laut Polizei zwei der kontrollierten Burschen eindeutig als mutmaßliche Täter identifiziert werden.

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Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei 13-Jährige. Einer ist syrischer Staatsbürger, der andere ein in Österreich geborener Deutscher. Beide sind der Polizei wegen zahlreicher Eigentums- und Gewaltdelikte bereits bekannt.

Mehr als 300 Straftaten in nur einem Jahr

Besonders brisant ist laut ORF die bisherige Bilanz der beiden Burschen. Laut Polizei sollen sie gemeinsam im Jahr 2026 bereits über 300 Straftaten in Vorarlberg begangen haben.

Trotzdem konnten sie bisher weder angeklagt noch verurteilt werden. Der Grund: Kinder unter 14 Jahren sind nicht strafmündig. Auch eine Untersuchungshaft ist nicht möglich.

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Burschen kommen zurück zu ihren Eltern

Nach den polizeilichen Befragungen werden die beiden Verdächtigen wieder in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Das Landeskriminalamt Vorarlberg und die Polizei Dornbirn ermitteln gemeinsam in dem Fall.

Die Ermittler suchen außerdem nach Zeugen. Wer den Überfall beobachtet hat oder wem in der Nacht verdächtige Jugendliche beziehungsweise Jugendgruppen in Dornbirn aufgefallen sind, soll sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg unter 059133 80 3333 melden.