i Zwei erst 13-Jährige sollen einen Pensionisten (72) brutal überfallen haben. (Symbolbild) istock Schon über 300 Straftaten 13-Jährige treten auf bewusstlosen Mann nach Raub ein Zwei erst 13-Jährige sollen einen Pensionisten (72) brutal überfallen haben. Die Burschen sind der Polizei bereits wegen über 300 Straftaten bekannt. Von David Huemer 21.10.2026, 16:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brutaler Raubüberfall in Dornbirn (Vorarlberg)! Zwei erst 13 Jahre alte Burschen sollen einen 72-Jährigen auf offener Straße attackiert und schwer verletzt haben. Besonders erschreckend: Die beiden sind der Polizei bereits wegen Hunderten Straftaten bekannt.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 1.16 Uhr. Der Pensionist war zu Fuß unterwegs, als ihm zwei Jugendliche folgten und plötzlich von hinten auf ihn losgingen. Die Angreifer schlugen und traten wiederholt gegen seinen Kopf und Oberkörper.

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Über 300 Straftaten begangen

Selbst als der 72-Jährige bereits regungslos und vermutlich bewusstlos am Boden lag, ließ einer der Täter nicht von ihm ab. Er trat dem Mann erneut gegen den Kopf und stahl anschließend seine Geldbörse. Das schwer verletzte Opfer musste ins Krankenhaus Dornbirn gebracht werden.

Im Zuge der Fahndung kontrollierte die Polizei mehrere Jugendliche und fertigte Fotos an. Durch weitere Ermittlungen konnten schließlich zwei 13-Jährige als Tatverdächtige identifiziert werden. Es handelt sich um einen syrischen Staatsbürger und einen in Österreich geborenen Deutschen.

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Die beiden sind für die Ermittler keine Unbekannten. Laut Polizei sollen sie allein im Jahr 2026 gemeinsam mehr als 300 Straftaten in Vorarlberg begangen haben, darunter zahlreiche Eigentums- und Gewaltdelikte.

Täter kommen wieder zu ihren Eltern

Weil die beiden erst 13 Jahre alt und damit noch nicht strafmündig sind, konnten sie bisher weder angeklagt noch verurteilt oder in Untersuchungshaft genommen werden. Auch nach dem jüngsten Überfall werden sie nach den Befragungen wieder in die Obhut ihrer Eltern entlassen.

Die Ermittlungen laufen beim Landeskriminalamt Vorarlberg und der Polizeiinspektion Dornbirn. Zeugen und Personen, denen verdächtige Jugendliche oder Jugendgruppen aufgefallen sind, sollen sich unter 059133 80 3333 beim Landeskriminalamt melden.